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【日本首相】日媒指安倍晉三擬因健康理由辭職　居日港人：憂慮繼任人是否處理到疫情

社會 13:29 2020/08/28

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日本首相安倍晉三健康狀況繼續引起關注，安倍晉三兩周內入院兩次，早前更曾傳出副首相兼財相麻生太郎接任首相。日媒報道指，安倍晉三會在稍後舉行記者會，正式宣布因健康理由辭職。

【工作過勞】連續工作147日沒休息傳上月辦公室吐血　安倍晉三健康亮紅燈入院檢查

日本首相官邸27日稱，安倍會在日本時間今日下午5點（即香港時間下午4點）起在官邸召開記者會。日本放送協會（NHK）引述消息指，安倍會在記者會上，正式宣布因健康理由辭職。

共同社早前報道指，安倍為應對新冠疫情，長期留在官邸處理公務，未能放長假，由1月26日至8月16日，只得7日在私人寓所度過，8月15日出席全國戰歿者追悼儀式後，亦無按慣例在山梨縣鳴澤村的別墅靜養。

關於安倍晉三的健康問題，連日來都有不同的揣測，日媒有消息指他患上「潰瘍性大腸炎」，又有指他出現過勞問題。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約13宗確診個案

移居日本的香港人方小姐向TOPick表示，現時日本面對疫情及經濟疲弱問題，現在換首相或者令人更加憂慮，擔心下一任的接任人要重新接手，或者更加有難度。

她表示香港市民戴口罩的比率高，不過日本情況並不相同，希望政府加強抗疫宣傳及市民的防疫意識。

【移民日本】港夫婦申請「經營簽證」僅一年閃電移居　福岡樓價便宜200呎單位售約43萬元

另外在日本多個網站陸續有安倍晉三辭職的消息傳出，有日本網民指安倍晉三已經很努力，希望他多多休息，也有人表達對他管治的不滿，指他處理疫情很差，民望已經下跌好多，換人不是壞事。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：伍瑋瑋

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