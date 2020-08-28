【Chanel加價】傳Chanel 9月初再度上調價格 熱賣款Coco handle歐洲門市已加6%

▲ 有傳Chanel將在9月1日再次加價。

在新冠肺炎疫情下，全球經濟受到影響，物料成本升高，不少名牌都接二連三公佈加價的消息。Chanel繼今年5月上調價格後，有傳於9月1日又再加價，加副達6%！

日前小紅書有人引述在LV、Chanel、Cartier等名店店員，指下個月會有新一輪加價，其中LV及Cartier將加價5%至10%。有指Chanel這一次加價的款式，將會鎖定在5月份未受到調漲的款項，當中更包括Chanel 19及Coco Handle等熱賣款。有指目前歐洲門店已經採用新價格，Coco Handle手袋已加了200英鎊，加幅約6%，約$2,000港元左右。

Chanel在5月曾經加價一次，加價幅度超過10%。當中經典的Chanel Classic在歐洲的加價幅度達25%，其他手袋款式亦加價14.5%至20.9%。當時在香港、北京、上海亦引起排隊潮，不少市民希望在加價之前買入心儀手袋。

根據外國知名時尚網站BRAGMYBAG，比較2015年及2019年手袋漲幅程度，可以發現Chanel Large Deauville Bag單價親民，但漲幅卻是經典款中最高。

按圖查看加價6%後預測價錢（按官網價格計算所得）：

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責任編輯：陳珈希