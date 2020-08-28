【多啦A夢50周年】多啦A夢漫畫時光周年企劃　多款限量精品9月登陸銅鑼灣

▲ 多啦A夢50周年企劃9月登陸銅鑼灣，將經典漫畫情節重現。（AllRightsReserved提供）

「人人期望可達到，我的快樂比天高！」多啦A夢是不少港人的童年回憶，原來這漫畫已面世50周年，創意工作室 AllRightsReserved 宣佈即將舉辦「多啦A夢漫畫時光周年企劃」，慶祝多啦A夢誕生50周年，並為大家推出一系列產品，重現漫畫中幕幕經典畫面。由9月4日至15日，一連12日登陸銅鑼灣希慎廣場。今次pop-up限定店售賣多款主題精品、小食和飲品，同時舉辦工作坊，召喚各位多啦A夢迷再次尋找自己的集體回憶。

推出多款限定精品

繼數年前曾於尖沙咀海港城露天展出多個1:1多啦A夢公仔後，適逢 漫畫連載 50 周年 ，日本官方推出首次在日本以外展現的漫畫元素。展覽會有多款原創精品，包括主打亞洲首發38cm高及手持50周年漫畫書的多啦A夢觸控燈，限量1,000枚，並有2款限量150枚的木板原畫。另外，首次推出多款漫畫經典角色毛絨公仔和鎖匙扣，多啦A夢換上廚師服、變身金髮媽媽及UFO造型等，別具趣味。

▲ 亞洲首發限量1,000枚「多啦 A 夢漫畫時光」觸控燈。（相片AllRightsReserved提供）

▲ 限定店限量發售2款共150枚木板原畫。（相片AllRightsReserved提供）

而且，還有多款產品包括多啦A夢地毯、圍裙、環保袋及木餐具等家品，產品將於期間限定店開幕日9月4日中午12時於DDT Store接受網上訂購！

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網上登記優先進場

為保障公眾健康及因應限聚令要求，限定店將實施人流限制，分兩個階段進行，首階段進場日期為9月4日至8日，第二階段為9月9日至15日，每日分時段入場（每節兩小時）。限定店會以網上登記優先進場，粉絲們可按以下「接受登記日期」於DDT Store網站登記入場，每位成功登記人士可獲兩人進場名額。

網上登記優先進場：【按此】

AllRightsReserved「多啦A夢漫畫時光周年企劃」期間限定店

地點：銅鑼灣希慎廣場地下及一樓中庭

日期：2020年9月4日至15日（12pm-8pm/首日2pm開幕）

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責任編輯：王明芳