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【鬥地主】無力償還房貸慘被銀行趕出家門　「第2代蜘蛛俠」轉行做收屋經紀

娛樂 15:27 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

《鬥地主》中安德魯加菲的角色由苦主，演變成專責收樓趕欠供款者出家園的地產經紀。

《鬥地主》（99 Homes）是一部圍繞執行強制收樓的地產經紀和被迫遷苦主的電影，呈現出美國次按危機令無數人喪失家園的悲痛。由第2代蜘蛛俠安德魯加菲（Andrew Garfield）以及《超人：鋼鐵英雄》（Man Of Steel）的米高沙朗（Michael Shannon）主演。

雖然是5年前的電影，但今年因為疫情關係，環球經濟轉差、失業率攀升、銀主盤增加，此時看這部美國電影，又會有另一番感受。

安德魯加菲演次按風暴下的苦主，米高沙朗飾演專門執行強制收樓的無情地產經紀。

有電影發行公司辦了一個「光影時代系列」，為觀眾搜羅一些有質素，卻從未於香港戲院正式上映的國際電影。
頭炮是2015年美國獨立電影《鬥地主》，由安德魯加菲、米高沙朗及本年憑《婚姻故事》（Marriage Story）奪奧斯卡最佳女配角的羅娜丹（Laura Dern）主演。
被趕出家園無家可歸
故事講述年輕單親爸爸Dennis（安德魯加菲飾演），當建築工人獨力照顧家中一老一嫩。本來擁有舒適的家，但失業多時令他無力繼續供樓，因而被銀行委託的地產經紀Rick (米高沙朗飾)和警察登門，勒令他們用兩分鐘拿走最重要的物品離開。

Dennis無力還房貸，被銀行沒收家園跟家人被勒令即時搬走。

對Dennis及家人來說，突然被人用冷酷無情方式趕出已住了幾十年的地方，實難以接受，搬去平價旅館居住後，Dennis一直苦思如何走出谷底。後來，Rick看見Dennis性格進取，遂僱用他做助手協助收樓，薪水是他當建築工人的數倍。
Dennis由於急需金並買回自己的房子，於是竟跟一位他曾經痛恨的人打工，學Rick那樣無情地逐家逐戶拍門，再把屋主一家趕走。正當他生活有改善時，他就因為目睹別人無家可歸而深受道德責難。最後他會選擇金錢抑或良知？

本來是建築工人的Dennis，因為失業，而一度走上絕路。

價值觀扭曲
編演Ramin Bahrani是伊朗裔美國移民第二代，今次聚焦在佛羅里達州深受次按風暴影響的平民百姓身上。

他透過男主角由被害者變成加害者的角色易轉，表達美國出現的價值觀扭曲的現象，而米高沙朗那段美國奉行勝者為王原則的說話，就最有畫龍點睛作用。（現已上映）

撰文：胡慧雯

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