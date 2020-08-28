【本地展覽】可口可樂南豐紗廠設期間限定店　9月1日開催緬懷55年經典可樂藏品【附網上預約連結】

▲ 可口可樂期間限定店，9月1日開始在南豐紗廠有得睇。(品牌提供)

可口可樂為慶祝在香港已有55個年頭，特於今年9月1日在荃灣南豐紗廠設期間限定店展覽， 以「時光荏苒 情懷未變 」主題，為香港人打打氣。活動設有4 個主要分區，大家可以綜觀可口可樂多年來的歷史變化：

1. 時光隧道

▲ 看展覽，當然要先來品牌回顧。(品牌提供)

甫一進場，便是一幅時光隧道牆展示可口可樂和香港太古可口可樂的歷史小百科。可口可樂自1886年由美國藥劑師約翰．彭伯頓發明，最初只是在藥房售賣的現調飮品。時至今日，銷售網絡遍布全球。牆上記載著可口可樂多個重要的時刻，令大家更了解品牌背後的故事。

2. 歷史圖片

多幅珍貴圖片見證了「可口可樂」的難忘時刻：如可口可樂在過去數十年的戶外宣傳廣告，無處不在：不論在貨車，交通工具、戶外廣告牌、以及「可口可樂」參與的大型活動等。

▲ 可口可樂的各年代廣告海報，自成一格的設計美學。(品牌提供)

還有可口可樂歷年來的經典圖片，包括廣告代言人照片和得獎海報等：如1904年，選用歌劇女演員莉莉安．諾笛卡（Lillian Nordica）代言的海報，1942年「雪碧男孩」 （Sprite Boy）首度於可口可樂廣告中登場，而著名影星林黛於50年代更成為第一位本地華人品牌代言人。

3. 品牌精品

分享逾千件「可口可樂」的精品，令人大開眼界，今次與大家分享的精品可分為16類，包括可口可樂廠房紀念瓶，經典市場推廣商品、世界盃、奧運精神、時裝品牌、音樂、電影、城市、各種語言、形狀特別的可口可樂瓶、經典玩具、北極熊、聖誕、聯乘精品、家品電器和經典icon 組合等。

▲ 70、80年代的羅素搖搖熱潮，2000年代亦曾掀起另一股搖搖熱，品牌曾推出多款搖搖及扭計蛇等經典玩具。(品牌提供)

▲ 1993年由葉蒨文主唱的《永遠可口可樂》大受歡迎，更奪得「第十六屆十大中文金曲最佳中文廣告歌曲金獎」。品牌的另一廣告歌《屋子》亦奪得同屆的銀獎。(品牌提供)

4. 瓶瓶罐罐

牆身設計以不同年代的樽形為藍本，今次得蒙「香港可口可樂收藏家俱樂部」及其他收藏家慷慨借出精美的可口可樂瓶與罐以供展出，部分更是首次公開與大家見面。

▲ 這些國家或城市的圖案亦常見於樽上。(品牌提供)

除此之外，場內還有可以製作印上你照片的專屬可口可樂慈善瓶，部份收益會捐贈香港聖公會福利協會「心意行動」，幫助在新冠肺炎疫情下經濟有困難的家庭。另有全港獨有的汽水罐錢罌也會在現場發售，參觀之餘記得帶一個回家留念！

▲ 有趣文字樽： （左起）以色列、日本、韓國、保加利亞、埃及、泰國。(品牌提供)

香港太古可口可樂期間限定店

日期：9月1日-27日

開放時間：11am-9pm

地點：荃灣白田壩街45號南豐紗廠3樓301舖

需網上預約參觀

*每日開放時間分10個時段，每時段約45分鐘

記者：郭秀芳