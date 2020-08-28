黎智英涉刑恐男記者案　押後至9月3日裁決

▲ 黎智英出席聆訊。（馮漢柱攝）

壹傳媒集團創辦人黎智英涉於2017年六四晚會期間，刑事恐嚇1名報章男記者，今（28日）於西九龍裁判法院續審。控方結案陳詞時指，六四晚會是公眾集會，記者正履行公務，並有權拍照，即使黎旗下報章與記者所屬報章關係不佳，亦非威脅記者的理由。辯方則指，黎絕對無意威脅記者，而只是想找律師或報警；案件押至9月3日裁決。

被告黎智英（72歲）早前否認1項刑事恐嚇罪，控罪指他於2017年6月4日，在銅鑼灣維多利亞公園內近音樂亭，威脅X會使其人身受損害，意圖使他受驚。

案件今續審，控方結案陳詞時指，六四晚會是公眾集會（public gathering），記者有權在合理距離內拍照，即使黎旗下報章與記者所屬報章關係不佳，亦非威脅記者，當日記者只是在場履行公務。

控方又指，假若黎當時只想阻止X「兜口兜面」拍照，他以粗言辱罵已經足夠，質疑黎為何要繼續威脅說「實搞你」等，他大可直接指會入禁制令、找律師或報警。控方並質疑，若黎並非威嚇要傷害X，為何要提及自己已經拍下X的照片。

辯方陳詞則指，X並非1名獨立的證人，X曾多次去信律政司投訴，顯然是不顧一切想黎被檢控及入罪。辯方同時懇請法庭考慮黎替警方進行錄影會面片段中，說明「搞」記者的意思是指入禁制令、找律師或報警，該說法是完全合理的解釋，希望法庭給予較大比重，並強調黎絕對無意威脅X。

裁判官聽取雙方結案陳詞後，將案件押後至9月3日裁決，黎續准保釋。

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記者：林欣樂