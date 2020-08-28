【開心速遞】《愛回家》第981至983集劇情預告　金城安入圍街舞決賽獲神秘人傳授舞技【有片】

▲ 《愛．回家之開心速遞》

今晚（8月28日）《愛．回家之開心速遞》劇情內，「廢青」金城安（周嘉洛飾）將在島大展舞技。明天（8月29日）及後天（8月30日）《愛．回家之開心速遞》，故事內容分別圍繞Rebecca（沈可欣飾）、熊尚善（滕麗名飾）。

第981集（28/8）

聯校街舞爭霸戰在島大擺下初賽擂台，城安陰差陽錯地踏上舞台，其表現讓他贏得「舞王」的稱號，深受同學愛戴。

城安得悉自己入圍街舞爭霸戰決賽後大感慌張，遂將真相告訴凌凌與壯，向他們求助。

城安及後收到一隻記憶棒，裡面收錄了蒙面神秘人傳授舞技的影片。

城安跟着影片苦練舞步，並想找出神秘人，讓他代自己參賽，他與凌凌、壯遂從片中尋找線索……

神秘人向城安道出他不敢再上台跳舞的原委，城安決意幫他，要讓他克服心理陰影……

第982集（29/8）

Rebecca被雷公誤會，指她在其辦公室外高聲中傷自己，向她發出警告信。

Rebecca打算翻查保安系統的錄像以證清白，卻遭王朝、馬漢阻撓，她向若水、栢菲等人訴苦，指她被神秘女子嫁禍，誓要揪出真兇。

另邊廂，當事人得悉Rebecca正追查自己的身分，遂暗中打探，發現她原來往錯誤的方向調查，頓感安心，詎料竟出了岔子，終被Rebecca認出。

Rebecca揚言不會讓真兇好過，當事人遂要設法解決危機……

第983集（30/8）

城安發現尚善利用他做實驗，以揣摩角色性格，為此與尚善起爭執，揚言不會再幫她。

曹總決定開拍《金剛門傳》第三季，尚善往泰國度假後返港，被潮偉催促她提交故事大綱。

尚善本來想不出新的點子，如廁回來後卻交出了極多構思……

Bonnie從電視上看到白富美疑似膜拜泰國橋神的報道，發現尚善亦有相同的橋神娃娃，懷疑她藉拜橋神而獲取創作靈感。

城安及後發現種種蛛絲馬跡引證此事，為了阻止尚善再用旁門左道，誓要消滅橋神……