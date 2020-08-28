【綠置居】房委會8月31日開始逐步恢復揀樓　將調整及控制人流【附揀樓時段】

▲ 房委會8月31日開始逐步恢復綠置居揀樓。

香港房屋委員會（房委會）今日（28日）宣布，「出售綠表置居（綠置居）計劃單位2019」（「綠置居2019」）的選樓服務下星期一 （31）開始逐步恢復，每天選樓環節及邀請選樓的人數會適度調整。

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由8月31日起，選樓服務於星期一、三及五舉行，每個選樓日將設有兩個選樓時段，分別由上午9時及11時開始。房委會已按申請者的選樓次序分批發出選樓通知書予合資格的綠置居申請者。

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觀塘綠置居銷售小組辦事處，以及在該辦事處供展示「綠置居2019」的建築模型與室內間格模型的展覧廳，將由31日起，星期一至五上午8時45分至下午5時開放。



房委會指會採取多項防疫措施，包括控制人流，要求所有進入綠置居銷售小組辦事處的公眾人士需接受體溫檢測及佩戴口罩等。

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另外，全民檢測「普及社區檢測計劃」將於9月1日（下周二）展開，政府今日公布詳情，計劃在明天（29日）7時起接受市民預約登記，普及檢測計劃網頁已顯示141個檢測地點，網上預約系統開放7日，即看【下一頁】

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記者：伍瑋瑋