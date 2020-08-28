【逃出立法院】賴雅妍為演喪屍片練摔角做打女　盼用電影鼓勵人心：面對病毒不要害怕

▲ 台灣女星賴雅妍出演電影《逃出立法院》，將於9月在港上映。

台灣黑色幽默喪屍電影《逃出立法院》將在9月於香港上映，由台灣演員賴雅妍、禾浩辰帶領觀眾經歷一場難忘的屍殺戰鬥。賴雅妍在《逃出立法院》飾演勇敢且富有正義感的議員熊穎穎。

初嘗黑色喜劇拍攝，賴雅妍表示劇情活在荒謬的世界，話題具爭議性，雖然拍攝奔波勞累，但同時想以電影鼓勵觀眾在病毒肆虐當前，努力撐下去。

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▲ 賴雅妍首次拍恐怖電影《逃出立法院》。（陳國峰攝）

為拍戲初學摔角

台灣女星賴雅妍自2000年起入行，演出大多是文藝片，堪稱氣質女星，曾參演的大熱作包括電視劇《兩個爸爸》，以及電影《等一個咖啡》等。此外她曾與鄭秀文合作拍電影《花椒之味》，演出獲好評。現在正身處香港，與郭富城及林家棟等合作港產片《斷網》。

至於台灣電影《逃出立法院》，是賴雅妍後首部接拍的「恐怖」電影，她接受TOPick訪問分享拍攝感受：「我是怕鬼，從來沒演過恐怖片。看到這個劇本時，就覺得太荒謬、太誇張，本來打安全牌的我是不會接，而且又牽扯到立法院議題很有爭議性，但又想到有喜劇劇情，觀眾應該會很接受，所以抱着嘗鮮的心態試了。」

電影中，女主角熊穎穎有大量動作場面，為呈現最好效果，賴雅妍在拍攝前花了一個多月進行武打訓練：「我以前只有做瑜伽，這次是從頭去了解摔角，要摔要翻，還有很多轉動的動作，但我本來是一個連翻筋斗都會頭暈的人，所以真的好難。但教練就常給我鼓勵說，如果我練成功就是第一個能做到的華人女星，在這個激將法下，我就順利完成了訓練。」

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高溫拍攝要吸氧氣

賴雅妍憶述訓練過程連續一個月每天練跳高、翻身等動作，過程中一度懷疑會否成功，直至拍攝時才知道教練的用心良苦：「拍戲時太危險的動作會有替身，因為要防止傷到對手。但親身上陣時就發現好困難，因為拍攝地都是水泥地或瓷磚地，會很易受傷，但幸好有那些重複又重複的練習，才能避免。」

賴雅妍亦表示拍攝過程很辛苦：「整個拍攝只有3至5天是正常狀態，其餘時間一直都在跑，花費很大體力拍攝，也要非常大聲說話，喉嚨聲音都是沙啞的。而且那裏是斷水斷電，為了營造氣氛，窗戶都封起來打紅燈，每次拍完都要吸氧，彷彿每天都活在崩潰邊緣。」

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▲ 賴雅妍形容拍攝後聲音沙啞，頗為辛苦。（陳國峰攝）

從戲悟人生

不過，賴雅妍認為《逃出立法院》除喪屍及喜劇的瘋狂劇情外，更多的是有種激勵人心的性質：「片中的喪屍就像我們現在面對的病毒，雖然它們在追你，但你也不能害怕，要更勇敢的努力撐下去。」

而且，賴雅妍對戲中的情感刻畫也非常感動：「熊穎穎的爸爸被感染病毒，會在一分鐘內變成另一個人，從此永別。她要在那一分鐘內要把想說的話都說完，是很複雜的感情，但我覺得也是在警剔我們要珍惜當下，有些話想到就要先說，不要讓自己後悔。」

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發掘勇敢一面

賴雅妍亦指角色讓她發掘自己新一面：「一開始演熊穎穎覺得很難，她是一個憤青，我就覺得她一直很生氣很不正常。但她很有正義感，我也期望我會像她有抱打不平的內心，但要用更有智慧的方法去表達。」

▲ 賴雅妍在角色身上發掘自己勇敢的一面。（陳國峰攝）

她續指：「雖然我沒有她勇敢，但她讓我發現原來我也可以很勇敢，可以在困難中闖出新血路，遇到困難時要努力逃出去，便會發現人生其實只有一部分的不好，只要有希望，我們是可以見到更大的美好。」

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記者：陳家瑩