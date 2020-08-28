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【全民檢測】張建宗呼籲外界參與檢測　強調保障個人私隱

社會 14:35 2020/08/28

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張建宗呼籲市民積極參與社區檢測，形容工作重要。(梁偉榮攝)

政務司司長張建宗率領多名高層官員，今（28日）出席立法會內務委員會特別會議前見記者。張建宗稱，立法會將按人大常委會決定，這屆立法會將繼續運作一年，他期望各黨派議員可齊心合作抗疫，形容是當前急務，強調政府重視行政立法關係。

他又呼籲市民積極參與社區檢測，他形容工作重要，關鍵在於盡快找出隱形傳播鍵。他稱為己、為人、為香港，應踴躍參加自願檢測；個人資料方面，他稱所有資料將於本地保留，私隱受到充分保障，檢測免收費。他也呼籲僱主於辦公時間提供方便，予僱員參與檢測。

他也認為，要審視未來進一步抗疫工作，包括防疫抗疫基金的運作。他稱透過今日會議，政府可跟議員面談，了解政黨心聲，盼透過協作做好第三輪基金運作。他又稱，經濟狀況進入嚴峻階段，或受到衝擊，至今政府已投入2,800億元防疫，等同GDP的一成。他相信，今個財政年度或錄龐大赤字。

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責任編輯：吳卓峰

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