陳彥霖死因研訊續　閉路電視片段顯示陳曾赤腳在校園內徘徊

▲ 知專設計學院高級主任梁寶怡（左）及二級行政主任朱少光（右）今於死因裁判法院作供。（馮漢柱攝）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍於油塘對開海面，死因研訊今（28日）續。知專設計學院高級主任供稱，有人在校園內拾獲死者物品，學院二級行政主任供稱，他於於去年10月下載閉路電視片段給警方。庭上閉路電視片段顯示，1名身穿深色吊帶的女子在校園內徘徊，期間該女子沒有穿鞋。

知專設計學院高級主任梁寶怡供稱，根據記錄，死者陳彥霖於去年9月16日開始上學，而警方於去年9月27日到校內要求協助調查，指有宗屍體發現案，而該屍體即為死者陳彥霖。梁指警方要求翻查閉路電視及查看死者的儲物櫃，其後發現儲物櫃內沒有物品，她另於當日下午3時帶警員到保安室查看閉路電視，警員逗留至凌晨約3時。

梁又指，警方亦要求校方將死者在校內物品轉交警方，而早於9月19日晚上約7至8時左右，有1男1女在學院內B座大樓拾獲了死者的物品，包括1部粉紅色iPhone、10元紙幣、卡套、死者身份證、圖書證、學生證、八達通及1本小冊子等，其中小冊上印有「唔好貪得意，大麻咪亂試」的標語，有關物品亦全數轉交警方。

知專設計學院二級行政主任朱少光供稱，他於學院內工作約10年，他負責於10月3日下載閉路電視片段後交給警方。死因研訊主任問及朱，學院內的閉路電視時間會否有誤差。朱承認，校內閉路電視的時間與天文台時間可能有5至10分鐘誤差，每個閉路電視的時間亦不一定同步。

死因研訊主任在庭上播放學院方面提供的片段，片段標示時間為下午5時47分，片段中有1名身穿深色吊帶背心、鬆身長褲及黑色鞋的女子，該女子由知專設計學院中央的設計大道行向李惠利大樓方向，到達李惠利大樓後再步入電梯，片段顯示該女子手持一些紙張及物品。

庭上續播放片段，顯示該女子其後出現在李惠利大樓9樓，並往平台方向走向知專學院B座方向，當時女子頸上掛有黑色繩繫著些物件，該女子走向樓梯，其後出現在2樓平台，此時閉路電視已沒有拍攝到該女子手持物品。

閉路電視又拍攝到，該女子其後出現在B座大樓樓梯間，並前往9樓平台及徘徊一段時間，該女子其後出現在C座9樓，而當時該女子腳上沒有穿鞋，其後該女子走向樓梯方向，及後女子重返B座大樓，並到學生休息室內徘徊，而當時該女子手持一些黑色物品，惟片段未能清晰顯示。

閉路電視最後拍攝到，該名女子行向扶手電梯後返回地面，途經停車場及走向馬路方向。朱指，該女子最終離開的方向是朝向調景嶺港鐵站。死因研訊主任問及朱，學院內曾否有人拾獲鞋子。朱表示沒有聽聞過；研訊今午續。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：王仁昌