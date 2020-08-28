【最年輕爸爸】14歲少女早產誕女IG開心曬相　最年輕11歲「綠帽爸爸」捧花接出院

▲ 俄羅斯14歲少女早產誕女後，近日與女兒出院。

俄羅斯14歲少女Darya Sudnishnikova的懷孕故事，成為全球的熱話。原本預產期在9月的她，在今年7月6日宣布早產生了女兒，而她近日亦與11歲小男友Ivan帶著女兒出院，接受親友祝福。

據英國《每日郵報》報道，Darya近日更新IG，張貼了自己與11歲小男友、及重8磅的女兒Emelia離開醫院的照片，小男友送上鮮花，另外Darya和男友的媽媽也到場接Darya出院。

Darya在IG講述自己生育過程，提到宮縮時的痛苦。

當Emelia出現後，我開始頭暈目眩，他們把嬰兒放在我的肚子上，然後我就昏倒了。

她表示，雖然宮縮很痛苦，但為了這種幸福，也是值得忍受的。她又笑言，很高興自己可以再次變得苗條。由於Darya尚未成年，因此女兒的監護人暫由35歲的婆婆Elena Sudnishnikova替代，而Darya亦計劃從學校請假照顧新生女兒。

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聲稱遭性侵懷孕

原本預產期在9月的Darya，今年2月時曾被送院，因醫生擔心她很有可能流產，沒想到小孩還未足月，就在7月早產來到世上，住院一個多月後近日出院。

去年10歲、就讀4年級的Ivan，愛上就讀7年級、13歲的同校師姐Darya，兩人繼續拍拖相戀。後來，Darya不斷出現嘔吐和肚脹情況，其患末期癌症的媽媽Elena以為女兒食物中毒，後來覺得不對勁，用驗孕棒檢查後，竟發現女兒懷有兩個月身孕。

當時Darya宣稱經手人是小男友Ivan，二人趁媽媽不在家時偷嘗禁果，不過在今年5月，Darya又突然改口稱，孩子的爸爸並非Ivan，而是去年曾被一名又肥又高的16歲男生在樓梯上性侵，因當時已天黑，沒有人能救她，相信腹中的孩子經手人就是他。

不過，Ivan並不介意，承諾會不離不棄地照顧女友，而根抓俄羅斯法例，Ivan要到16歲才能以「父親」身份正式照顧Darya和Emelia。女嬰出生後，警方亦介入調查性侵事件，並已採取了DNA準備鑑定。

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責任編輯：王俊賢