港交所倡上市檔以電子形式刊發　環團認為有助推動金融業界實行無紙化

▲ 香港地球之友相信減少用紙、減少碳排放，對緩減氣候變化具積極作用。(經濟日報資料圖片)

港交所就無紙化上市及認購機制刊發諮詢檔，建議所有新上市的上市檔全部以電子形式刊發。香港地球之友於今(28日)對港交所相關建議表示歡迎，指相信減少用紙、減少碳排放，對緩減氣候變化具作用。環團又認爲，港交所作爲香港唯一證券交易所，對落實保護環境擔起責任，值得嘉許。



地球之友指出，根據港交所公佈諮詢文件顯示，隨著互聯網的普及度和使用率不斷上升，以及港交所的可持續和綠色倡議，建議新上市的認購僅可透過電子管道申請，實行無紙化認購機制，認爲港交所此舉，有助推動金融業界實行無紙化，能夠為業界發揮牽頭作用，並促請業界及社會各界聯合起來，減少紙張浪費、節約資源和拯救樹木，保護環境，減緩氣候變化。



地球之友又估計，一本招股書平均需要1.4公斤紙印刷，即1噸紙只可印刷約714本招股書。生產紙張需要消耗大量能源和水，研究顯示製造1噸紙的耗水量高達65,000公升，並產生約1噸的碳排放；又提到根據環保署數據顯示，香港每天產生11,428 公噸都市固體廢物，當中2,343公噸為廢紙，佔總量的24%，香港堆填區即將飽和，減廢刻不容緩。

香港地球之友相信，運用電子認股平臺，既省時又省紙，充分達到用者方便又能保護環境的效果。主席吳方笑薇表示，經濟運行依賴於稀缺的資源。省紙、救樹、節能、省水、減排和省錢，有助達到可持續發展和實現聯合國可持續發展目標。香港作為全球綠色金融中心，擔當重要角色，展現綠色領導地位。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：洪芷晴