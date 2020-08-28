【香印提子】《東張西望》揭內地提子假冒日本進口貨　生果檔主教分辨正宗香印提子

▲ 《東張西望》揭內地提子假冒日本進口貨，生果檔主教分辨正宗香印提子。

港人一向鍾情日本水果，正值盛夏，就以香印提子和日本桃最受歡迎。不過，TVB節目《東張西望》就發現市面有不少假冒日本製造的水果，包裝上印有簡體字及國語拼音。價錢更比正宗日本進口水果便宜得多。節目請來水果店負責人，教大家用簡單幾招分清真僞。

《東張西望》攝製隊近日走訪多區街市，發現不少生果檔標榜水果由外國進口，但價錢比以往便宜得多。當中以香印提子為例，日本本土出產的香印提子，以清甜、有花香味聞名，如果在岡山縣出產，甜度和品質達到一定要求，才會有「晴王」標籤。

不過，攝製隊發現，市面上一些標榜為「香印」或「晴王」的提子，一包售價由$45至$90不等，部分包裝上印有日本或鐳射標籤，但有些竟貼有簡體字標籤，甚至有印有國語拼音「Xiang Yin」，真實產地令人懷疑。

節目組請了食品公司負責人陳錦輝和進口水果店負責人Gigi分享如何從包裝上分辨真假，點擊圖片即睇分真假方法：

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1.沒有鐳射標籤

陳錦輝指出，正宗日本進口的香印提子沒有鐳射標籤，這些標籤都是由商家自己設計。

2.包裝列明產地及JA認證

日本香印梯子包裝上會標明產地，以及有「JA認證」，另外最好亦看看提子的包裝盒。

3.提防淘寶標籤貼紙

淘寶上有售各種水果的標籤貼紙，幾可亂真，因此選購香印提子時要特別留意。

揀日本桃留意產地、級數

夏天是日本桃當造的季節，有日本進口水果商表示，8月最當造的是長野縣水蜜桃，而和歌山的當造季節是6月，假如在市面買到聲稱是和歌山出產的水蜜桃，有機會是過期貨，或根本並非當地出產。

水果店負責人Gigi指出，挑選日本桃要留意原盒包裝，紙盒上都會印有JA認證，會列明產地、品種、數量和級數。

而不同產地有不同級數，主要分為秀級、特秀級、大糖嶺級或Premium級。當中最為人熟悉的大糖嶺級，主要指山梨縣出產的水蜜桃，糖度達13.5度以上。

▲ 日本進口水蜜桃包裝盒會列明產地、級數等資料。（節目截圖）

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責任編輯：羅嘉欣