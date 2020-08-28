【疫情減壓】踏雜新舊交融九龍城區　屋邨舊景碰撞中藥店cafe

▲ 周末不妨去九龍城蹓躂探索一下，舊區的種種面貌可能教人有所驚喜。

作為舊區九龍城向來看點甚多，候王道灰壓壓的樓房總有份庶民氣息，一條衙前塱道亦是老店雲集。近年部分舊舖退場，新的構思融入其中，迸發出社區活力。這次不妨由過一點的真善美村出發，探索舊屋邨之美後，再回到九龍城尋訪潮式味道的真諦。

▲ 九龍城著名的公和荳品廠經營至9月底，大家要把握機會幫襯！( 攝影︰馮柏偉 )

真善美村位於土瓜灣與九龍城交界，從播道醫院轉入，確有幾分隱遁遺落的姿態。真善美村於1965年落成，是香港房屋協會建成的第12個公共屋邨，記者走訪但見至真樓幾個楷書字款，已覺相當對味，不似今天公屋居屋均用電腦字體，氣韻悠揚。

▲ 至真樓幾個楷體字，配以微微剝落的油漆，舊味悠然。( 攝影︰馮柏偉 )

真善美村 優美弧線立面

屋由至真樓、至善樓、至美樓圍合成一個三角形，中央是一座兩層高社區中心，還有那棵標誌性的鳳凰木，舊屋苑老人戶較多，加上它雖與繁忙大路只一街之隔，但儼如鬧市中之綠洲，閒逛已相當的「歲月靜好」。

▲ 真善美村於1965年落成，實用而不花巧。( 攝影︰馮柏偉 )

60年代政府內的建築師並不多，大多公屋均由需外聘建築師樓設計，真善美村則是由周耀年李禮之建築師事務所操刀，重視公共空間的佈局規劃，特色是走廊寬敞、大堂開放，實用不花巧。

建築師周耀年赫赫有名，代表作有銅鑼灣的聖馬利堂、銅鑼灣保良局及學校，這屋邨作品亦具現代主義味道，連綿的長帶窗戶加上垂立的牆身結構，設計簡潔雋永，都是那年頭的建築主調。由於其位置非常接近啟德機場，屋邨大廈高度亦有所限制，平均高度相比起同期興建的其他屋苑更矮。

▲ 近富寧街的真善美村，因地勢而建的立面弧線極為優美，與對面校院的方型開口窗彷彿互為呼應。( 攝影︰馮柏偉 )

記者尤愛真善美村近富寧街，那個因地勢而建的立面弧線，配以花紋型的通風牆體，與對面的設有立體窗框的校院建築，彷彿互為呼應，亦相當好打卡。由於屋邨老化，房協計劃重建真善美村，預計居民最快於2024年逐步遷出，是否能保持舊屋邨的味道，只好拭目以待。

真善美村

地址︰馬頭圍富寧街5至55號

中藥舖 cafe 咖啡歲月回甘

回到九龍城的中心，衙前塱道一帶亦有不少小店可發掘。譬如這間大和堂，前身為中醫館，佈局充滿當年風味。2017年結業後，有心人接手並改建為咖啡店，保留了中藥店的風貌，消逝了的藥材香與咖啡味隔空 Crossover，難怪成了近年文青閒hea的熱點。

▲ 大和堂保留著前中藥舖的百子櫃，是店的亮點所在。( 攝影︰馮柏偉 )

大和堂原身為傳統廣州式騎樓，由鍾伯明醫師於1940年代接手，前舖後居，其後由長子承繼，及後再由當櫃主理，將醫館轉型為參茸藥行，電影《乾柴烈火》中楊千嬅的家正在這裏。

▲ 中藥舖的牌匾、鏡匾等還保留，當年不少名流仕紳、藝員名伶也曾光顧。( 攝影︰馮柏偉 )

結業後，80後的老街坊Henry經過這裏，輾轉聽過這老醫師的行醫軼事，本身在英國牛津畢業的他，也因心慕歐洲樂於保留舊店，活化轉型，故承接下來經營此cafe。

▲ 大和堂的門口，加了混凝土配玻璃窗的牆身，充滿時尚感。( 攝影︰馮柏偉 )

當中的靈魂，自是店前百子櫃，藥店開業至今已使用。另外中醫執業證、長凳和牌匾等保留。咖啡店的中藥玻璃瓶經消毒後，現改為盛載咖啡豆、植物，百子櫃則擺放著茶葉，連「大和堂」的鐵閘也保存著，配以北歐風的時麾氣氛，更添現代感。這裏的「大和堂菠蘿油」，將桂花酒浸泡過的鴨肝風乾，令鴨肝有牛油的感覺，配以自家製的菠蘿包，口感獨特。

▲ 大和堂的鮮奶咖啡，類似港式的鴛鴦，一杯$48。( 攝影︰馮柏偉 )

另外也有可大和堂鮮奶咖啡，店內的咖啡豆全為本地烘焙，分別是巴西和埃塞俄比亞的咖啡豆。招牌大和堂Latte以伯爵茶和Espresso組合而成，先在杯上加入蜜糖，拉花上加入伯爵茶葉，攪勻後飲用，甜度不俗。

大和堂

地址︰九龍城衙前塱道24號地舖

電話︰2623 2006

營業時間︰8am至6pm

潮發 潮氣十足嘗粿味

九龍城未有「泰國勢力」進駐前，曾有大批潮州人在此區聚居，曾經盛極一時，滿街人說潮州話、潮州菜館林立，一度是港人對於九龍城的記憶。光是衙前塱道已是「潮味濃郁」，連周潤發也愛逛，除了賣潮州小食、魚蛋的唯豐外，還有澄海老四滷味，當然當中的老字號潮發，也是潮味十足的老店。

▲ 衙前塱道還有這間專售海味的老店金城，據說周潤發每年辦年貨都會來幫襯。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 賣潮式食品的唯豐，其魚蛋的陣勢相當吸引。( 攝影︰馮柏偉 )

店前已放滿各勻式粿物，如紅桃粿、韭菜粿、鼠殼粿、油炸粿等，潮汕俗語「時節做時粿」，一年中各時節祭拜的對象不同，譬如元宵節做鼠粿、端午節要做梔粿等，記者試過紅桃粿一口咬下韌嫩，餡香料味濃，齒頰盈香。

▲ 潮發白米雜貨縣著的垂直鐵牌，襯以舊樓很有舊日風情。( 攝影︰馮柏偉 )

▲ 不同的香米也可斷斤買，後邊的鐵秤是舊式雜貨舖專用。( 攝影︰馮柏偉 )

他們亦自製蔗渣熏鴨，顧名思義是以甘蔗渣來熏制，由此產生特別的香味。熏鴨是需要提前定製的，因許多潮汕人會將熏鴨作為禮物送海外和港澳台的鄉親，這裏一斤$100這不妨一試！

▲ 韭菜粿一個$7，韭味濃郁。( 攝影︰馮柏偉 )

潮發白米雜貨

九龍城衙前塱道46號地下

電話︰2382 0555

撰文︰馮柏偉