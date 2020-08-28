楊潤雄開學前去信全港校長老師　指教師應以身作則教導學生尊重不同看法

▲ 教育局局長楊潤雄。(資料圖片)

全港中小學即將於下周開學，教育局局長楊潤雄今日(28日)去信中小學及幼稚園校長和老師，感謝他們在過去一年的種種挑戰中迅速應變，為學生辛勞付出。

楊潤雄指，在新冠疫情持續下，雖然同學暫時需要留在家中學習，但教育局及各學校一定會全力提供支援，而政府今早公布了「普及社區檢測計劃」，以期在全港層面切斷隱形傳播鏈，他希望校長、老師、學生和家長同心抗疫，加倍注意環境及個人衞生，包括積極參與檢測計劃，「愈多人參與計劃，成效就會愈大」。他又希望疫情盡快消退，師生可如常返回校園，重啟面授課堂，同學們愉快學習，健康成長。

此外，楊潤雄又在信中提到，學生「心靈防疫」亦很重要，認為教師應以身作則，鼓勵學生以事實與分析不同觀點，須提醒學生以和平、理性、合法的方式表達意見，尊重不同看法，養成「嚴以律己，寬以待人」的生活態度。他又提及，維護國家主權、安全和發展利益，是特區的憲制責任，亦是所有市民，包括學校教職員和學生的共同義務，教育局會繼續投放資源支持學校教導學生正確認識《憲法》和《基本法》，以及一國兩制和國家安全的重要性。

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責任編輯：蘇文軒