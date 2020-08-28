▲ 連鎖店違反商品說明條例售營養軟糖，被判罰款3.5萬元。（資料圖片）

一間有售賣營養補充軟糖的連鎖店，因違反《商品說明條例》，今日（28日）在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判罰款3.5萬元；涉案的30罐營養補充軟糖亦被充公。



海關表示，早前接獲舉報指市面上有一款懷疑附有虛假成分說明的營養補充軟糖出售，該款軟糖聲稱每100克含有20毫克的二十二碳六烯酸（DHA）。



海關人員從一間連鎖店的新蒲崗分店試購該款軟糖，並經政府化驗所檢測後，證實該軟糖每100克所含的DHA只有2.3毫克，比聲稱的份量少超過88%。



海關人員得悉相關結果後隨即採取行動，在該連鎖店其中6間分店檢獲共30罐同款軟糖，價值共7,140元。



根據《商品說明條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：陳梓蔚