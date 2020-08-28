【晚市優惠】Eaton HK米芝蓮1星逸東軒多項美食優惠 晚市堂食7折午市點心$38起
精明消費 15:51 2020/08/28
自疫情爆發以來，Eaton HK酒店內的米芝蓮1星中菜廳逸東軒不斷推出美食優惠應市。而今日（8月28日）起即將重啟晚市，逸東軒亦推出晚市7折優惠，以及午市$38點心優惠及
晚市期間，食客可以優惠價享用行政總廚譚棟師傳的多款招牌菜式，包括創新的二弄玻璃蝦球（原價$438）及鮮沙薑陳皮生煎雞（$298/半隻）等，全部可享7折優惠。
而大獲好評的逸東軒點心優惠亦會延長，逢周一至周五早上11時至下午4時期間，多款手工點心包括筍尖鮮蝦餃、帶子蒸燒賣、脆皮流沙包等只需$38起。
餐廳同時推出外賣自取餐單，有超過20款招牌美食登場，包括蜜汁叉燒（$238）、花膠鮮杏汁白肺湯（$360／兩位）及話梅車厘茄（$108）等。
一系列惹味砂鍋時令推介亦有16款選擇，如陳皮生煎雞煲仔飯（$298）、乳香薑葱銀鱈魚（$288）及三葱爆龍蝦球煲（$480）等，更附送可循環再用砂鍋，更環保。
中秋節即將來臨，餐廳同時推出迷你盆菜（$980／4至6人份），用料豐富，有海中蝦、燒鵝、貴妃雞及花菇等，最適合一家大細分享。
逸東軒
地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層
電話：2710 1093
優惠期：8月28日至9月30日
供應時間：下午12時至晚上9時
電話訂購︰WhatsApp
記者︰黃依情