【晚市優惠】Eaton HK米芝蓮1星逸東軒多項美食優惠　晚市堂食7折午市點心$38起

▲ 米芝蓮1星食府逸東軒推出晚市優惠，多款招牌菜式7折。（餐廳提供）

自疫情爆發以來，Eaton HK酒店內的米芝蓮1星中菜廳逸東軒不斷推出美食優惠應市。而今日（8月28日）起即將重啟晚市，逸東軒亦推出晚市7折優惠，以及午市$38點心優惠及

晚市期間，食客可以優惠價享用行政總廚譚棟師傳的多款招牌菜式，包括創新的二弄玻璃蝦球（原價$438）及鮮沙薑陳皮生煎雞（$298/半隻）等，全部可享7折優惠。

▲ 星級點心優惠逢周一至五早上11時至下午4時供應，多款點心$38起。（餐廳提供）

而大獲好評的逸東軒點心優惠亦會延長，逢周一至周五早上11時至下午4時期間，多款手工點心包括筍尖鮮蝦餃、帶子蒸燒賣、脆皮流沙包等只需$38起。

餐廳同時推出外賣自取餐單，有超過20款招牌美食登場，包括蜜汁叉燒（$238）、花膠鮮杏汁白肺湯（$360／兩位）及話梅車厘茄（$108）等。

▲ 餐廳同時推出外賣自取餐單，超過20款選擇。（餐廳提供）

一系列惹味砂鍋時令推介亦有16款選擇，如陳皮生煎雞煲仔飯（$298）、乳香薑葱銀鱈魚（$288）及三葱爆龍蝦球煲（$480）等，更附送可循環再用砂鍋，更環保。

中秋節即將來臨，餐廳同時推出迷你盆菜（$980／4至6人份），用料豐富，有海中蝦、燒鵝、貴妃雞及花菇等，最適合一家大細分享。

逸東軒

地址：九龍彌敦道380號Eaton HK B2樓層

電話：2710 1093

外賣餐單

優惠期：8月28日至9月30日

供應時間：下午12時至晚上9時

電話訂購︰WhatsApp

記者︰黃依情