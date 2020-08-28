【新冠肺炎】至今共4,249名病人康復出院　25名留院者情況危殆

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳靜儀攝）

本港疫情未止，今日（24日）新增13宗確診個案，3宗為輸入個案，其餘10宗為本地感染病例。本地個案中，有7宗與早前個案相關，4宗涉及家庭、朋友聚會相關；另有3宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案 10宗為本地感染病例

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布醫管局最新情況。何婉霞指截至今早9時，過去24小時有2名病人離世，至今有84名病人離世。

【新冠肺炎】Foodpanda外賣員確診 元朗謝建華診所護士初步確診

此外，今早9時為止，新增43宗須呈報的懷疑個案；至今共4,249名病人康復出院，現時有397名確診者在19間醫院及亞博館社區治療設施留醫，其中25人危殆、34人嚴重，330名病人情況穩定。至於公立醫院正使用1,220張負壓病床及675間負壓病房，其使用量分別是49%和62%。

她又指，明愛醫院昨晚8時許出現火警鐘誤嗚，一間負壓病房因此短暫暫停運作，至8時13分恢復正常。當時病房內有4名確診患者，但由於當時並未進行霧他程序，而大門亦保持關閉，醫管局經評估後認為風險不高。

醫管局又更新防疫裝備庫存量指，現時有外科口罩3,900萬個、外科呼吸器340萬個、保護衣540萬件、面罩1,100萬個，足夠使用4個月。

被問到醫管局最近是否替換了使用的口罩品牌，何婉霞指醫管局一直積極採購各種防疫裝備，而所有採購都經感染控制專家評估。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳梓蔚