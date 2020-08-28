【安倍辭職】安倍晉三自17歲患潰瘍性結腸炎持續48年　醫生解構常見症狀：有機會演變為大腸癌

▲ 安倍晉三自17歲患潰瘍性結腸炎，已持續48年。

日本首相安倍晉三今日（28日）召開記者會宣布因健康理由辭任。據指安倍自17歲患有潰瘍性結腸炎，長達48年，未完全痊癒。到底甚麼是潰瘍性結腸炎？TOPick向腸胃及肝臟科專科醫生吳昊了解成因、常見症狀及患病高危一族。

日本首相安倍晉三在記者會上表示６月接受檢查時發現潰瘍性大腸炎復發，有關安倍晉三的發言即睇【下一頁】

何謂潰瘍性結腸炎？

吳醫生表示，潰瘍性結腸炎免疫系統失調的疾病，即人體的白血球及抗體攻擊大腸的黏膜，可引致大腸表面發炎、出血、潰瘍，嚴重起來大腸甚至會壞死。由於大腸是大便暫存的地方，較骯髒，若發炎情況嚴重或大腸開始壞死，有機會因細菌入血而受感染，引發「細菌性入血休克」，可致命。

他指出，飲食愈是西化、環境愈乾淨的地區，潰瘍性結腸炎的病例也愈多。在亞洲地區，日本為最西化的國家，潰瘍性結腸炎病例也最早有上升趨勢，自20世紀後期急劇增加。

高危一族

發病年齡：發病年齡主要為20至50歲，以中年人士居多，男性患者比女性多。香港大部份潰瘍性結腸炎病例也屬於輕微。

飲食習慣：經常進食動物性脂肪、加工食物的人士，潰瘍性結腸炎發病機率也愈高。

常見症狀

排便頻密

有「便急感」，即大便時經常有排不乾淨的感覺

大便帶血、稀爛

腹痛

發燒

體形消瘦

部份人因為潰瘍性結腸炎伴隨身體其他部位出現發炎症狀，如皮膚病、虹膜炎、關節炎，分別有機會引致皮膚潰爛、失明、無法走路等情況。這是因為身體免疫系統失調，攻擊腸道及身體健康其他部位，引致病變。

吳醫生續指，若潰瘍性結腸炎處理不當，持續7年以上，有機會演變為大腸癌。香港由潰瘍性結腸炎演變為大腸癌的個案不多，因為本港大多數患者及早診斷，而且治療及時。定期接受大腸鏡檢查，並及早治療，有助預防潰瘍性結腸炎及大腸癌。

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記者：黃泳欣