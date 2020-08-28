【好人好事】街坊以包裝盒蓋擋雨回家非常狼狽　遇好心餐廳老闆遮到返屋企

▲ 筲箕灣街坊因沒有雨傘而非常狼狽，遇好心餐廳老闆遮到返屋企。

近幾日天氣陰晴不定，如果沒有帶遮傍身，遇到大雨會非常狼狽。一名筲箕灣街坊前天突然遇上過雲雨，她僅以包裝盒擋雨回家，避雨期間遇到好心餐廳老闆遮她回家，令她不用變成「落湯雞」！

好心餐廳老闆主動遮回家

有網民在Facebook群組「筲箕灣人筲箕灣事」發文，指前日（26日）在筲箕灣天悦廣場寄件，為了節省運費，在寄件時抽起了包裝盒。

離開時，她卻發現外面下起滂沱大雨，等了一會兒仍未變細雨，她又趕回家吃飯。打開環保袋，看到先前寄件剩下的包裝盒，靈機一動打算以包裝盒蓋擋雨，一直衝回家。行到一半，看見一名抱著小朋友的媽媽沒有帶遮，她厚著面皮問對方要不要另一邊盒蓋，沒想到對方接受了，更向她道謝。

當她行到去距離天悦廣場兩個街口的「迫迫廚」餐廳，老闆在門口正準備送外賣。老闆看見她如此狼狽，竟主動要求幫她擔遮。事主表示自己與屋企只有一條馬路之隔，拒絕了他的好意，但老闆仍堅持遮她回家：

好在有老細，因為去到過馬路時忽然超級超級大雨！最後回到家，我冇變落湯雞。

事主希望各位街坊都可以設身處地，多為別人著想，這樣大家都可以遇到更多好人好事。她在帖文中亦再次向餐廳老闆道謝。

街坊大讚：見過最有禮貌嘅茶餐廳老闆

帖文引起網民讚好，有人大讚老闆平日都非常好人，經常滿面笑容，亦很有禮貌。有時吃完茶餐離開時，他會幫手開門，並叫你慢慢行。有街坊甚至表示「老細係我人生見過茶餐廳老闆最有禮貌嘅一個」，因此每次叫外賣都會多付「貼士」。

有人指出不止老闆，就連其他員工也很有人情味。她曾經試過買早餐但沒有現金，收銀姐姐叫她下次找數便可。樓主表示，迫迫廚是普通茶記，但勝在有熱情招待，令她不時都會想去光顧。

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責任編輯：陳珈希