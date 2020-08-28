【龍兄虎弟】羅天宇胡㻗性格南轅北轍　兄弟表面鬥氣實際彼此關心

▲ 羅天宇和胡㻗「兄弟檔」打拼。

同樣參選《香港先生》入行的羅天宇和胡㻗，是圈內少有的兄弟檔。兩兄弟年齡相差6歲，作為「娛圈前輩」的羅天宇非常支持弟弟胡㻗入行，甚至弟弟想向動作演員之路進發。

二人同接受TOPick專訪，在胡㻗表示在其眼中，羅天宇是很照顧自己的哥哥。羅天宇表示，在弟弟未出生前，自己只能跟在年齡的差距很大的表哥身邊，永遠都是旁觀者的角色，所以不希望弟弟有同樣的感覺，不愧是位體貼的哥哥。

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▲ 羅天宇在泰國有個不一樣的暑假。（黃建輝 攝）

羅天宇曾在泰國生活

兩兄弟少年時曾先後到澳洲讀書，不過各自也經歷段與別不同的暑假。話說當年由於羅天宇常看電視，羅媽媽便著他到當時正在泰國做生意的爸爸相處。

雖然十萬個不願意，但聽話的羅天宇最後也選擇到泰國：「到泰國後真的經常哭，因為真的溝通不了，媽媽看我這麼傷心，便提議我學泰文，但我內心非常掙扎，不知道學泰文做甚麼，因為我將要去澳洲，而我在泰國與去澳洲升學無關，但媽媽的想法是想我和爸爸學些做人的道理。」

即使想打電話回香港也十分困難：「要等爸爸回家付錢才可打回香港，我記得幾元才可聊一分鐘，要好好珍惜。」

▲ 胡㻗表示羅天宇生氣便很恐怖。（黃建輝 攝）

胡㻗上武當學藝

胡㻗聽後覺得哥哥的經歷比自己幸福：「我比你更慘，因為媽咪覺得我很頑皮，所以去泰國前叫我去武當山學藝。記得要到武當山頂的學校訓練，去了3個月，我便真的每天哭。從山腳開車到學校也要半小時，每天早上五點半起床，然後跑步到祠廟參拜，再開始一天的練功，學校沒廁所，沖涼也在溪邊。」

以溫柔哥哥見稱的羅天宇忍不住放聲大笑：「想走也走不到。不過也能理解，因為他小時候真的很反叛。」胡㻗反駁：「因為你令我喜歡打機，所以媽媽覺得我不讀書。」

羅天宇只能慨歎二人生不逢時：「如果生於這個電競年代，可能就是我們的天下。」

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教育方式南轅北轍

從小到大，羅媽媽對羅天宇的管教都非常嚴格，放學要立即回家：「媽媽有次更因為我連續7晚仍不回家而報警。養成我經常留在家中看電視、打機的習慣，但媽媽發現我長大後太過內向，又喜歡打機，所以鼓勵弟弟多外出，不要沉迷打機。」

由於羅媽媽發現羅天宇過於內向，不希望胡㻗步他後塵，所以甚麼也讓弟弟試，打籃球、去飲酒也絕無問題。胡㻗：「我放學便打波，可能因為這原因我比哥哥高少少。」羅天宇抗議：「我現在藍球也不夠他來，可能因為他中學經常打，連身高我也不及他，所以好sad。」

不過羅天宇非常體諒羅媽媽的苦心：「因為媽媽甚麼都不怕，只怕我們學壞，後來發覺自閉也需要擔心，所以讓他不斷運動。」胡㻗恍然大悟笑稱：「我現在才知道，媽媽對我的寬鬆只因為對你太多規管。」

▲ 羅天宇胡㻗同樣熱愛籃球。（取自胡㻗IG）

萬事以和為貴

弟弟口中的溫柔哥哥，也有看胡㻗不順眼的時候：「小朋友時期已看出他是演員，以前明明是他弄壞我的東西，未打已先哭，然後媽媽就罵我弄哭弟弟，他會伏在媽媽肩膀看著我露出挑釁性的伸脷，有時真的太氣他假哭而忍不住打他。後來弟弟開始學泰拳，又去武當山，長得比我高和壯。」

當年羅天宇23歲時，胡㻗17歲那年，每個假日都需要到家人營運的餐廳幫忙。羅天宇形容，當時定要準時出去幫忙，不然就會大亂。有次羅天宇怎樣也找不到胡㻗，原來他睡過頭。

羅天宇回憶：「那次我很生氣，不斷催促他起床，但他依然沒理我。到最後一次找他，竟然慢條斯理在廁所刷牙，我立即破口大罵：『出面不行了，沒人收錢洗碗出餐，你還慢呑呑刷牙！』」

胡㻗卻目無表情回應：「你態度能不能好點？」羅天宇形容當下真的很想動手打胡㻗：「但他只要一個輕推，我已飛到牆角。」從那次開始，羅天宇知道自己永遠打不過弟弟。

▲ 羅天宇透露胡㻗小時候很會假哭。（取自胡㻗IG）

但那次之後，胡㻗也再沒有無故失蹤。

胡㻗坦言：「通常他生氣便很恐怖。以前我們有隻鬆獅狗豬豬，哥哥是負責教導牠，有次豬豬發惡咬他，哥哥生氣得令人感到可怕，我立即躲起來，安靜不要打擾他。」

羅天宇突然激動爆料：「你真的很會看人眼色。有次我被說謊做完功課，被爸爸知道後追著打，當下從不洗碗的弟弟竟然到廚房洗碗，我很記得那一幕。」或者，弟弟惹哥哥生氣的本事，是與生俱來。

兄弟感情愈來愈好

人大了，又是同行，羅天宇認為現在的胡㻗比較聽自己的說話，有疑問和困難都會主動和哥哥討論。胡㻗表示：「本身希望做動作演員，又去過武當山，哈哈哈！看到哥哥參加《香港先生》很成功，所以希望跟隨他的腳步。」

羅天宇非常支持胡㻗入行，也看到他的成長：「以前他常遲到，但入行後改變很多，訓練了責任感，他現在甚至比我準時。因為公眾人物有很多限制，我相信當時他已夠成熟了解這件事，所以支持。因為我也有一些新聞，他也看到我有壓力，所以已有心理準備。」

▲ 羅天宇認為自己和胡㻗性格互補。（陳家瑩 攝）

不只羅天宇是個體貼的哥哥，胡㻗也是好弟弟。當羅天宇不開心時，胡㻗有獨特方法安慰哥哥：「我不會主動和他談正煩惱的事，反而弄東西給哥哥吃、陪陪他，用行動令他開心。」羅天宇補充：「有是有，不過真的不常見，就是因為平時沒有，他只要弄三文治給我已經很開心，會覺得弟弟真好！」

在羅天宇眼中，胡㻗是較窩心的人，常常令媽媽心花怒放：「我不太會說甜言蜜語，覺得很肉麻。媽媽經常給我看弟弟的訊息再順便抱怨我：『你看看的弟弟，幾sweet!你學學他吧！』，即使我看完也真的學不來，弟弟太打從心底了。」

▲ 媽媽令羅天宇胡㻗團結。（取自羅天宇IG）

相差6年，羅天宇和胡㻗的感情甚好，沒有代溝。胡㻗表示：「由細到大哥哥都很照顧我，不會有代溝。」羅天宇說出箇中原由：「可能我幼稚他成熟，中和了彼此。其實我和弟弟有共同的方向，希望媽媽開心、健康。有時媽媽不開心，我們會變成一個組合，討論解決媽媽的問題。」

即使工作多忙碌，羅天宇胡㻗兩兄弟也會抽空陪羅媽媽，兩兄弟十分孝順。

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胡㻗：Vanessa_heiyan @ Hair

記者：鄭嘉瑤