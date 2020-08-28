【日本首相】安倍晉三宣布辭任首相　承認潰瘍性大腸炎復發需接受治療

▲ 安倍晉三是日本史上連續在任時間最長的首相。

日本首相安倍晉三在日本時間今日下午5點（即香港時間下午4點）在官邸召開記者會，他宣布辭去首相一職。

【日本首相】日媒指安倍晉三擬因健康理由辭職 居日港人：憂慮繼任人是否處理到疫情

日本首相安倍晉三召開記者會，安倍晉三正式宣布辭任日本首相，他在記者會上表示６月接受檢查時發現潰瘍性大腸炎復發，需要繼續治療所以要辭職，又感謝過去７年多擔任首相期間得到國民的支持，對於辭職一事深感抱歉。

日本共同社早前報道指，安倍晉三潰瘍性大腸炎復發，安倍晉三需要接受一段時間的持續治療，安倍晉三因此決定辭任日本首相。日本《讀賣新聞》更就安倍辭職一事推出號外作詳細報道。

【安倍辭職】安倍晉三自17歲患潰瘍性結腸炎持續48年 醫生解構常見症狀：有機會演變為大腸癌

安倍晉三是日本史上連續在任時間最長的首相，日媒曾經報道，安倍自17歲起就患上潰瘍性大腸炎，一直未能痊癒，病史長達48年。潰瘍性結腸炎會導引腹痛、持續或間歇性腹瀉，還會出現大便帶血及明顯消瘦等，當炎症持續，甚至有機會演變為癌症，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋