想「醒目」過人要從護眼開始

觀看景物經常感覺時清時朦，又或者經常遇到眼乾、眼痕的情況？原因可能與大家未有好好保護自己的「靈魂之窗」有關！不想視力出現問題，甚至患上更嚴重的眼疾，大家就要記得以下護眼4式。家長們不妨與小朋友一起學習，齊齊護眼！

第1式：保持充足光綫

日常看書或使用電子裝置如手機或平板電腦時，周環環境必須光綫充足，並要留意屏幕光度應該與身處的環境相若，或是屏幕最大光度的6至7成。另外，要盡量減少屏幕的反光，以及因室內光綫和屏幕明暗對比過大產生的眩光，減少雙眼所受的刺激。

第2式：維持適當距離

使用電子裝置時，屏幕要跟雙眼保持適當距離，例如看手機最少要距離30厘米；較大的平板電腦就要40厘米；至於電腦最好就有50至70厘米。

第3式：定時休息放鬆

無論是看書或使用電子裝置，也要讓雙眼定時休息，例如每20分鐘小休20秒，觀看一些距離較遠的景物如窗外風景，讓雙眼肌肉得以放鬆。

第4式：限制使用時間

除了定時讓雙眼小休，大家最好能夠限制每日觀看屏幕的時間，例如不多於4至6小時，讓雙眼可以有更多的時間休息。

定期驗眼 預防眼疾

無論是大人或小朋友都應好好記住上述4式，尤其是6至12歲的小朋友，由於他們正處於近視發展的高峰期，其視力很容易受到環境影響。假如家長有深近視，亦可能會遺傳予小朋友。

因此，家長最好自小朋友4歲起，安排他們定期驗眼，因為若能及早發現，可以嘗試利用阿托品眼藥水減慢其近視加深的速度。否則，當視力出現問題除可能需要戴眼鏡外，如果度數太深，例如超過500度，更可能增加患上白內障、青光眼、黃斑病或者視網膜脫落的風險！所以不想眼疾纏身，大家記得要好好保護雙眼。

（特約）