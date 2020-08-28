【對抗濕疹】女童愛吃雞蛋提子受濕疹困擾3年　中醫：濕疹兒童忌吃高糖生冷食物【內附戒口指南】

▲ 一名受濕疹困擾3年的女童，在服藥一周後情況有所改善。

濕疹是常見都市病，不只成年人，也有愈來愈多兒童患上濕疹。註冊中醫師徐澤昌分享病例，一名受濕疹困擾3年的女童，在服藥一周後情況有所改善。徐醫師了解女童飲食習慣後，發現她愛吃高糖分水果如提子、車厘子，指出進食太多水果可致脾虛濕重，誘發濕疹，強調治療濕疹必須要有耐性，堅持戒口，才能真正告別濕疹。

徐醫師在Facebook專頁「中醫師徐澤昌博士」分享，濕疹在香港小朋友身上十分常見，原因包括先天體質因素，或後天飲食失調，過食生冷、辛辣、甜食，使脾失健運，濕熱內生，發於肌膚所致。而有部分患有濕疹的小朋友可同時患有鼻敏感、哮喘。

女童患濕疹前後情形：

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

他分享一名自小受濕疹困擾的女童，服藥一星期後紅腫痕癢感明顯減少，皮膚潰爛也有改善。徐醫師指，治療濕疹在服用中藥後往往很快見效，問題在於如何控制復發和把增厚、乾燥的皮膚變回正常。而在治療階段也需要配合戒口，如減少進食零食、餅乾、糖果、部份水果、煎炸食物、海鮮等。

有關上述個案，徐醫師受訪表示，該名女童濕疹病史長達3年，初來求診時皮膚明顯紅腫痕癢、嘴唇四周潰爛甩皮。經問症後，得知女童平時喜歡吃雞蛋、芝士、果汁，同時也愛吃甜水果如提子、車厘子，在服藥一周後，皮膚紅癢滲水情形已大有改善。而女童亦聽從指示戒口，但偶爾不慎進食，又會發作：

從中醫角度來看，濕疹小朋友避免吃高糖分、生冷食物。

對於濕疹患者如何戒口，徐醫師稱是因人而宜，但以下食物就一般較易誘發濕疹：

牛奶、乳酪、凍飲

海鮮、牛肉、羊肉

生冷水果、提子、車厘子、水蜜桃

煎炸、辛辣刺激、烤焗及濃味食物

徐醫師表示，許多人體質濕熱，食太多水果如提子、車厘子、水蜜桃會導致脾虛濕重，運化不到水濕，繼而形成濕疹。如小朋友有濕疹，通常他會建議家長為孩子戒口，然後再逐樣食物加進餐單，1至2天後觀察情況會否變嚴重：

中醫看濕疹，會從患者對食物種類有否過敏，以及進食份量作衡量。例如食一粒提子無事，但食10粒、半碗就會出問題。提子糖分高，許多小朋友一吃停不了口，就令他們體內積聚許多糖分。而甜會生濕，濕氣一重，濕疹就會滲水、異常痕癢。

TOPick新聞編輯部製作電子書《食用安全手冊》，提供自家檢測報告，包括雞蛋、搓手液、兒童口罩等，更有牛奶、清潔用品等食安檢測報告【按此免費下載食用安全手冊】

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳昊淋