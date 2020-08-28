涉旺角管有噴漆被控 前學民思潮成員准保釋候訊

▲ 前學民思潮成員錢詩文涉於旺角藏有1罐噴漆被控，案件今於西九龍裁判法院提堂。(資料圖片)

前學民思潮成員錢詩文涉於今年1月在旺角管有1罐噴漆，被控1項管有物品意圖摧毀財產罪，案件今（28日）於西九龍裁判法院提堂。辯方申請押後案件以索取法律意見，被告暫時毋須答辯，案件押後至10月7日再訊，被告准保釋候訊。

涉案被告為西洋書法導師錢詩文（25歲），被控1項管有物品意圖摧毀財產罪。控罪指她於2020年1月19日，在旺角花園街19號地下無合法辯解而管有1罐噴漆，意圖損壞另一人的財產。

辯方申請押後案件以索取文件及法律意見，被告暫時毋須答辯。辯方有保釋申請。裁判官將案件押後至10月7日再訊，被告准以3,000元保釋候訊，期間不得離港、須守宵禁令及禁足令等。

另外，1名33歲會計師涉於今年6月12日，在旺角管有鐳射筆，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，案件今(28日)在西九龍裁判法院提堂，辯方申請押後案件以索取法律意見，被告暫時毋須答辯，案件押後至10月9日再訊，被告准以2,000元保釋候訊，期間不得離港、須守宵禁令及禁足令等。控罪指，被告張予婕於2020年6月12日，在旺角山東街中僑大廈外的公眾地方無合法辯解而攜有1個能發出鐳射光束的裝置。

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記者：林欣樂