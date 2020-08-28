【哈里豪宅】被爆豪食豪住搭私人飛機靠朋友資助　哈里上車1.8萬呎超級豪宅曝光【多圖】

▲ 哈里和梅根最近豪擲逾1億買入1.8萬平方呎的超級豪宅。

英國哈里王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）自3月淡出皇室後，先到加拿大落腳，近月再搬到美國洛杉磯定居，兩夫婦在6月時豪擲逾1億買入一間1.8萬平方呎的豪宅，正等待入伙，現暫住名人好友Tyler Perry的豪宅中，但一本揭密新書爆料指，兩人並沒有交租，且乘搭私人飛機出入等奢華生活，也是一一受人恩惠。

據英國《每日郵報》報道，哈里和梅根在淡出皇室之後，繼續豪食豪住，6月更以1,465萬美元（約1.14億港元）在加州聖巴巴拉縣（Santa Barbara）買入一間1.8萬平方呎的豪宅，但他們被指風光背後，要靠人資助去維持奢華生活。

▲ 哈里新大宅的外觀，有室外設施如網球場、游泳池等。（相片來源︰Google Map）

新書爆料二人疫情下無工開

有關哈里和梅根的爆料新書《尋找自由》（Finding Freedom: Harry & Meghan, the Making of A Modern Royal Family）透露，兩夫婦移居美加後，因疫情沒有工作，但又習慣了豪食豪住，需要變賣資產，償還欠下皇室的Frogmore Cottage裝修費。

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美國演員借出豪宅免月租11萬

幸運的是，兩人一路得到很多人的幫助，其中哈里特別感激美國演員Tyler Perry，借出市值1.8千萬美元（約1.4億港元）、共有8房12廁所的超級豪宅暫住。

新書指，兩人在暫住的4個月中，獲Tyler Perry免去租金雪中送炭，對於哈里來說，這是在複雜時期的避風港。根據附近的租金水平，Tyler Perry的豪宅月租約1.13萬英鎊（約11.6萬港元），4個月合共節省約4.5萬英鎊（約46.3萬港元）。

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名人出錢資助旅行搞party

除此之外，兩人出外乘搭的私人飛機、在婚禮上所用的香薰、豪花5萬英鎊（約51.4萬港元）舉辦的Baby Shower派對，均得到名人好友資助。當中包括「樂壇大姑媽」Elton John去年借出私人飛機，讓哈里一家三口從西班牙的伊比薩島（Ibiza）度假後，飛往法國尼斯（Nice）。

▲ 哈里和梅根現最重視一家三口的私隱。（法新社）

新居多達9房和16廁

兩夫婦省下的金錢，助他們得以成功買下大宅上車。哈里新居面積多達1.8萬平方呎，有9間房和16個廁所，位於加州聖巴巴拉縣（Santa Barbara）的蒙特西托（Montecito）地區，與名嘴Oprah Winfrey、Ellen DeGeneres等名人做鄰居。

▲ 哈里和梅根被爆自淡出皇室後，要靠朋友資助其奢華生活。（法新社）

近日有外媒從地產網站中發現哈里新居的內部相片，可見內裡設施應有盡有，包括游泳池、網球場、遊戲室、圖書館、辦公室、戶外遊樂場、附獨立乾濕桑拿的水療中心、健身房、劇院、酒窖、茶館、廣闊草坪及含5個車位的車庫等，還有一間賓客住的小屋，相信會讓梅根的媽媽入住，方便幫助照顧孫兒Archie。

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責任編輯︰林綺玲