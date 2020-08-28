質疑消防處發通知書越權 迷你倉申覆核被駁回

▲ 經營蘋果迷你倉的公司早前就消防處發出「「消除火警危險通知書」做法申請司法覆核，高院法官今頒下判詞駁回申請。(資料圖片)

2016年牛頭角一幢工業大廈內的迷你倉發生4級大火，兩名消防員不幸殉職，政府其後成立跨部門小組巡查全港所有迷你倉。位於長沙灣廣大工廠大廈的蘋果迷你倉，經巡查後被消防處發出「消除火警危險通知書」，迷你倉不滿處方做法越權而提出司法覆核。法官今（28日）頒下判詞，駁回有關申請，指處方根據《消防條例》賦予的權利發出通知書並無越權。

申請人為經營蘋果迷你倉的儲存集團有限公司；答辯人消防處處長。法官於判詞中指，申請人的主要爭議是，根據《消防條例》，消防處處長是否有權規管個別行業，而《消防條例》9 (a)有否賦予處長權力發出相關通知書。

法官認為，正確詮釋相關條例下，消防處處長是撲滅火災和找出火警風險等方面的專家，其職責與屋宇署署長相輔相成，透過不同方面預防火警安全，而相關條例並沒有訂明兩部門的職責不能重疊，以及不能同時處理有關建築物的消防問題。

而申請人亦同意，處方發出有關建築物佈局及窗戶的建議，並非強制性要求，處方亦歡迎申請人提出其他方案，對於申請人質疑處方發出有關要求前，並沒有諮詢業界，法官認為有關要求並沒有對現存政策構成改變，因此亦毋須進行諮詢。而處方發出的通知書亦並非針對個別行業，而是針對個別火警風險，因此完全是在《消防條例》賦予的權力範圍內。

法官又認為處方對申請人發出的要求清晰明確，而且是根據處方憑著防火的專業知識，作出的技術性計算而得出的結果，並沒有對申請人構成不合理的負擔，因此法官認為處方的做法並無越權，法官裁定申請人一方敗訴，並需支付訟費。

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記者：楊詠渝