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【酒店下午茶】帝京酒店日本白桃下午茶自助餐　每位265元歎足2小時

休閒 17:12 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

白桃和抹茶組合的甜品自助餐，相當受歡迎。(酒店提供)

帝京酒店花月庭的下午茶自助餐常以當造水果為主題，今次以日本水蜜桃為主題，結合日本山梨縣及長野縣白桃以及宇治抹茶創作多款鹹甜美食，帶大家味遊日本。

大廚特意選用糖度達10度以上的青秀級山梨縣和長野縣水蜜桃，甜度不太高反而最合適製作成甜品。並用新鮮白桃配上回甘味濃的宇治抹茶，如白桃宇治抹茶忌廉蛋糕，抹茶忌廉蛋糕內藏粒粒白桃果肉，外層灑上抹茶粉。原來當清爽果香遇上濃厚茶韻，兩者會一拍即合。

白桃糖蔥宇治抹茶班戟，配搭新鮮。(酒店提供)

另外的白桃糖蔥宇治抹茶班戟不妨一試，大廚特別搞搞新意思，用宇治抹茶班戟皮代替白麵皮包裹著糖蔥，上面放著新鮮白桃切片。由煮溶的蔗糖製成的糖蔥香甜鬆脆，軟棉的宇治抹茶班戟皮更添上一份茶香，配上鮮甜多汁的白桃就更滿足。

至於抹茶產品，大廚也有新意，炮製了一款紅豆麻糬抹茶麵包三文治，紅豆使宇治抹茶麵包味道甜而不膩，紅豆粒令口感更為豐富。今次再加上煙韌有嚼勁的麻糬製成三文治，拉絲效果十分吸睛，令人歎難以抵抗！

紅豆麻糬抹茶麵包三文治，呈拉絲效果，很吸引。(酒店提供)

除了以上各式各樣美食外，自助餐桌上亦提供多款以白桃和抹茶作主題的必食推介，包括宇治抹茶白桃卷蛋糕、蜜桃柚子朱古力撻、白桃巴馬火腿水牛芝士沙律等。

地址：九龍太子道西193號帝京酒店2樓

電話： 2622 6154

供應日期：由即日至10月4日，逢周六、日及公假  3pm-5pm（根據政府防疫措施會作出調整）

價錢：成人 $265、 小童$185 (加一服務費)

記者：郭秀芳

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