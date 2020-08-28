【新冠肺炎】張建宗：疫情穩定會即刻推出「港康碼」 純粹作通關用途

▲ 張建宗在立法會內務委員會上表示，港康碼純粹作通關之用。（梁偉榮攝）

立法會內務委員會今日下午召開特別會議，討論防疫抗疫工作，不少議員關注「健康碼」何時實施，政務司司長張建宗未有交代港康碼具體推行時間，僅表示，本港疫情穩定後，就可立即推行計劃。

張建宗續稱，政府現階段無意將港康碼在香港推行，純粹作通關之用，又指若市民不希望讓內地政府獲取個人資料，可選擇不通關，強調選擇權在於用家。

至於會否再派錢，張建宗稱，政府首兩輪防疫抗疫基金已花費2800億元，上次派錢的開支亦相當大，預料本年度財政赤字會達到3000億元。張建宗表示，財政狀況處於嚴峻狀態，不過不會不理民間疾苦，強調政府要作出平衡。

自願性「社區普及檢測計劃」9月1日推行，張建宗呼籲政府官員和議員以身作則，他又稱，會鼓勵家人及朋友率先、儘早進行檢測。

另外，被問及會否重啟選舉時，張建宗表示，選舉一日有幾百萬人參與投票，而選舉工程亦因「限聚令」無法做到，指不能重啟選舉的理由「好充分」。

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記者：林曉君