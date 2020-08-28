【東鐵過海】9卡新列車下月登場　紅磡過海金鐘料2022年首季通車

▲ 東鐵綫現行的12卡列車。（資料圖片）

港鐵稱，東鐵綫新信號系統，以及新9卡韓製列車，將於9月12日起陸續投入服務。

【新車駕到】東鐵綫12卡列車轉9卡新車 年中陸續引入【多圖】

▲ 東鐵綫將引入全新的9卡列車，今年中有8部列車先投入服務。（資料圖片，梁偉榮攝）

▲ 新列車採用LED燈光，更光猛。（資料圖片，梁偉榮攝）

港鐵車務營運總管黃琨暐稱，新列車車身較現有東鐵列車闊落，乘客感覺或較寬敞；至於列車與月台之間的空隙，就會因而收窄。

由於港島區新鐵路路段的空間限制，東鐵綫現有列車需陸續更換為新列車，需時18個月，過渡期間兩款列車會同時在東鐵綫行駛。

屯馬綫全綫2021年第三季通車不變

港鐵機電工程總管梁志立稱，現時沙中綫大圍至紅磡段工程，已完成99.95%，料2021年第三季屯馬綫可全綫通車，即啟用啟德至紅磡段，宋皇臺站、土瓜灣站、何文田站屯馬綫月台，以及紅磡站擴建部分啟用。

至於沙中綫紅磡至金鐘段工程，已完工86.9%，目標2022年第一季通車。

另一方面，運輸署的新冠病毒檢測服務，早前拓展到港鐵車務員工，據了解約數千人參與檢測。至於下月初起的全民檢測，黃琨暐稱港鐵也鼓勵員工參與。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰