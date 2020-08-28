【新冠肺炎】Foodpanda外賣員確診　元朗謝建華診所護士初步確診

▲ 張竹君表示，3宗源頭不明個案包括一名Foodpanda外賣員、學生和地產經紀。（陳靜儀攝）

本港疫情未止，衞生防護中心公布今日（28日）新增13宗確診個案，3宗為輸入個案，其餘10宗為本地感染病例。本地感染個案，當中有7宗與早前個案相關，當中4宗與家庭、朋友聚會相關，3宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案 10宗為本地感染病例

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3宗源頭不明個案中，包括一名54歲Foodpanda女外賣員（個案編號：4762），於將軍澳工作；一名是學生（個案編號：4757）和一名於港景峰工作的地產經紀（個案編號：4764）。

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她指，該名外賣員涉及一個家庭感染群組，共3人確診（個案編號：4761、4762、4763），由於最早發病是外賣員，會視為無源頭個案。她丈夫是第4763個案，早前已經過身。

不過，醫管局抗體測試發現其兒子（個案編號：4761）身上有抗體，有機會是源頭，仍有待調查。她又指，由於確診外賣員工作時有戴手套，故客人不會視為緊密接觸者。

張竹君，確診學生已有一段時間沒有上學，但會在鰂魚涌Pret A Manager兼職收銀工作，又指難以確定源頭，雖然工作會面對很多人，但仍有其他社區感染機會。

她特別提到，今日有一宗初步陽性個案，是一名元朗謝建華診所護士，最後上班是8月26日，同日出現不適，其家人亦是初步確診個案，診所有5名護士、一名清潔工和一名醫生，都要接受檢疫。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：陳子謙