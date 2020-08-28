龔如心胞弟妹拒遷出公司單位掀訴訟 　華懋代理透露龔仁心意外臀部骨折

▲ 相：龔仁心等早前遭華懋代理有限公司入稟高院，要求遷出公司單位，庭上今披露龔仁心因意外致臀部骨折。（資料圖片）

已故華懋集團前主席龔如心3名弟妹及弟婦早前被解僱，僱主華懋代理有限公司早前入稟高院，要求龔仁心夫婦及兩名胞妹龔中心及龔因心，遷離作為僱員福利的摩星嶺道華亭閣單位等，案件今(28日)於高等法院提訊。華懋代理一方申請剔除答辯人部份抗辯理據內容，並透露因龔仁心遇意外致左臀部骨折，司法常務官將有關申請排期於11月20日聆訊。

原告華懋代理有限公司；答辯人龔中心、龔因心、龔仁心及妻子劉元春。原告今申請剔除答辯人提出部份抗辯理據，以及分開處理案件，並透露答辯人之一龔仁心因意外致左邊臀部骨折，因此同意給予時間對方就申請呈交回應誓章。

司法常務官指案件涉及僱員問合約終止事宜，答辯一方則提及雙方關係惡化，龔如心為答辯人胞姐，生前同意讓各答辯人居於涉案單位，故不應被逐出單位。

司法常務官則指答辯一方說法明顯須經審訊解決，遂訂於11月20日處理申請，雙方期間須呈交誓章。

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記者：林育慧