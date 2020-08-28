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【酒店下午茶】Haagen-Dazs x Champagne Louis Roederer下午茶　唯港薈聯乘2大品牌歎奢華茶點【附預訂購連結】

休閒 17:05 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

一次過嘗到兩個品牌的產品下午茶，夠特別。(酒店提供)

唯港薈 (Hotel ICON) 大堂餐廳 GREEN 首度聯乘兩個品牌合作下午茶，分別是 Haagen-Dazs 及奢華香檳品牌Champagne Louis Roederer。

餐單由酒店糕餅行政總廚何偉誠 (Danny ) 獨創，以兩個品牌都具備的水果元素作靈感，配以多款經典口味雪糕製成的特色甜點，包括椰子配白朱古力呍呢嗱雪糕、芒果配杏仁朱古力脆皮黑朱古力雪糕、百香果配純朱古力外層等，使每種雪糕多了水果成分，味道層次昇華。

每位客人均可額外享用一杯白桃士多啤梨Louis Roederer Brut Premier香檳。(酒店提供)

下午茶先以酒店自家製的英式傳統鬆餅揭開序幕，再加以上各式甜品、無限量迷你雪糕杯、繼而再品嘗多款用香檳作基調的鹹點，如別致的水晶香檳啫喱配魚子醬、煙三文魚香檳凍批、香檳啫喱鴨肝醬、粉紅香檳血瑪莉伴辣蝦及香檳忌廉燴磨菇，Brut Premier香檳的芳香和新鮮果味頓時四溢，將點心的色香味發揮得，令人胃口大開。

而且每位客人均可額外享用一杯白桃士多啤梨Louis Roederer Brut Premier香檳，為這個別出心裁的水果盛宴錦上添花。

Haagen-Dazs x Champagne Louis Roederer下午茶

地址︰尖沙咀科學館道17號唯港薈地下GREEN

電話︰3400 1300

供應日期︰ 即日至11月1日            

供應時間︰首輪 3pm-5pm、次輪5pm-7pm（根據政府防疫措施會作出調整）

價錢︰$348/位、$628/2位(另收加一服務費)

記者：郭秀芳

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