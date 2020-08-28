【淘寶收納】子女遊戲房凌亂不堪似打仗　港媽淘寶110個小抽屜收納增空間

▲ Vivian利用淘寶的小抽屜增加遊戲房的收納空間。

室內裝修和收納對於家居環境非常重要，否則無論空間多大都會給人凌亂不堪的感覺。有港媽近日就為2名子女重新收拾遊戲房閣樓，利用淘寶購買的110個LEGO抽屜，趁孩子睡覺時用3小時迅速整理，把玩具收納好後，看起來一目了然，非常舒適，孩子都非常開心。

港媽Vivian近日在facebook群組「淘寶開心share」發帖，分享她改造家中遊戲房的經過。她表示，受不到孩子們遊戲房上層閣樓長期凌亂不堪，於是在淘寶購買了110個LEGO抽屜。近日趁孩子們睡覺後用了3小時迅速整理到凌晨2時許，翌日孩子睡醒後，開心到不得了，她自己也大為滿意。

現在全部LEGO都易搵、易攞，一目了然，好過之前我將所有LEGO放落個大箱入面，成日淨係只能玩面嗰浸，永遠都玩唔到最底嗰啲。

▲ 在收納前，整個閣樓凌亂不堪。（facebook圖片）

▲ Vivian花了3小時，把LEGO收納到110個抽屜中。（facebook圖片）

遊戲房分上下兩層

Vivian接受TOPick訪問時表示，她的兩名子女分別5歲和9歲，最初設計的遊戲房只有一層，但放了書櫃後所餘空間不多，她便想出加建閣樓，用盡空間，閣樓大約有100呎左右，有一排書櫃，現時亦加了抽屜放玩具和LEGO。除了樓梯外，她還加建了一支消防柱，讓孩子可從閣樓溜下來。

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而遊戲房下層就成為學習空間，Vivian安裝了移動書櫃，收藏了大量圖書。有書桌讓孩子做功課和溫習，牆身為黑板磁力牆，孩子可以寫字，亦可張貼時間表等。還有一邊牆身上面為恐龍牆貼，下半則變成LEGO wall，小朋友可以在上面砌LEGO。當完成溫習後，書桌可以收起，把掛在上面的鞦韆放下來玩，閣樓樓梯旁邊亦設有攀石牆。

Vivian表示，大部分家具、玩具都在淘寶購買，而室內設計則由她初步構思和畫圖，再交由裝修公司改裝。她笑言，朋友帶孩子來他們家都玩到不願走，而仔女也對遊戲房非常滿意，令她很有成就感。

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責任編輯：王明芳