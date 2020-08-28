警方拘捕26歲反修例TG頻道擁有人　涉煽惑他人縱火等7罪今提堂

▲ 網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信(右)。(曾秋文攝)

警方前日（26日）拘捕涉及反修例運動Telegram頻道「SUCK Channel」的26歲擁有人，涉多次發放訊息煽動他人向持不同意見的人士使用暴力、破壞政府建築物、公共運輸設施、佔領道路和參與非法集會等違法行為。 他暫被控7項控罪，今午（28日）會在九龍城裁判法院提堂。

警方發現去年8月起有人利用Telegram散播暴力及仇恨言論，深入調查後鎖定名為「SUCK Channel」的群組網上頻道，涉嫌在去年8月開始運作，會員超過10萬人，頻道多次發放訊息煽動他人使用暴力、佔領道路等違法行為。

網絡安全及科技罪案科科技罪案組主管譚威信警司表示，警方前日到紅磡區拘捕一名26歲男子，報稱任職電腦技術員，是該群組版主，檢取3部手提電話和1部電腦。因頻道中有煽動暴力和違法行為訊息，已將頻道的內容移除，警方亦已鎖定一些協助管理頻道的涉案人士，不排除有進一步的拘捕行動。被捕男子被暫控7項控罪行，包括1項「煽惑他人造成公眾妨擾」、5項「煽惑他人縱火」和1項「煽惑他人 刑事毀壞」，稍後會在九龍城裁判法院提堂。

譚威信重申，網上世界並非無法可依，雖然網上世界有一定的隱蔽性，但不代表執法人員無計可施，警方絕不姑息違法行為。

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記者：曾秋文