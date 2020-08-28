  • 30°C
香港時間 : 2020828日 (五) 17:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

警方拘捕26歲反修例TG頻道擁有人　涉煽惑他人縱火等7罪今提堂

社會 17:08 2020/08/28

分享：

熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信(右)。(曾秋文攝)

警方前日（26日）拘捕涉及反修例運動Telegram頻道「SUCK Channel」的26歲擁有人，涉多次發放訊息煽動他人向持不同意見的人士使用暴力、破壞政府建築物、公共運輸設施、佔領道路和參與非法集會等違法行為。 他暫被控7項控罪，今午（28日）會在九龍城裁判法院提堂。

警方發現去年8月起有人利用Telegram散播暴力及仇恨言論，深入調查後鎖定名為「SUCK Channel」的群組網上頻道，涉嫌在去年8月開始運作，會員超過10萬人，頻道多次發放訊息煽動他人使用暴力、佔領道路等違法行為。

網絡安全及科技罪案科科技罪案組主管譚威信警司表示，警方前日到紅磡區拘捕一名26歲男子，報稱任職電腦技術員，是該群組版主，檢取3部手提電話和1部電腦。因頻道中有煽動暴力和違法行為訊息，已將頻道的內容移除，警方亦已鎖定一些協助管理頻道的涉案人士，不排除有進一步的拘捕行動。被捕男子被暫控7項控罪行，包括1項「煽惑他人造成公眾妨擾」、5項「煽惑他人縱火」和1項「煽惑他人 刑事毀壞」，稍後會在九龍城裁判法院提堂。

譚威信重申，網上世界並非無法可依，雖然網上世界有一定的隱蔽性，但不代表執法人員無計可施，警方絕不姑息違法行為。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：曾秋文

相關文章

【冷血保姆】保姆不滿僱主訓斥懷恨在心　當男嬰出氣袋2分鐘連摑5巴
今日 12:41
【冷血保姆】保姆不滿僱主訓斥懷恨在心　當男嬰出氣袋2分鐘連摑5巴
【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　10宗為本地感染病例
今日 16:31
【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案　10宗為本地感染病例
【日本首相】安倍晉三宣布辭任首相　承認潰瘍性大腸炎復發需接受治療
今日 16:15
【日本首相】安倍晉三宣布辭任首相　承認潰瘍性大腸炎復發需接受治療
遊行集會 罪案 Telegram 科技罪案 縱火

最高瀏覽

【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
12:23 2020/08/27
【當年童星】3歲入行「美心妹妹」轉眼準備升中　化身日系少女與方紹聰行山講心事【有片】
【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書
12:54 2020/08/27
【公屋vs私樓】屋企開Zoom同學家底見高下　公屋仔迫客廳上課感自卑︰無心機讀書
【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心
12:33 2020/08/27
【陪產陰影】新手媽獲主動陪產反成離婚導火線　老公憶生仔畫面留陰影：睇見你就噁心