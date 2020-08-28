【新冠肺炎】昨有確診患者送將軍澳醫院後離世　其家人均需送院監察

▲ 昨日有一名確診患者送到將軍澳醫院後離世，其家人均需送院監察。（陳靜儀攝）

本港疫情未止，今日（24日）新增13宗確診個案，3宗為輸入個案，其餘10宗為本地感染病例。本地個案中，有7宗與早前個案相關，4宗涉及家庭、朋友聚會相關；另有3宗源頭不明。

【新冠肺炎】本港今日新增13宗確診個案 10宗為本地感染病例

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，昨日有一名確診患者（個案編號4763）送到將軍澳醫院時離世，他另外2名家人亦確診，包括其身為foodpanda將軍澳外賣員的妻子（個案編號4762），和30歲兒子（個案4761）。

【新冠肺炎】Foodpanda外賣員確診 元朗謝建華診所護士初步確診

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞指，就個案編號4763的離世病人，其家人包括妻子、其中1名女兒和2名兒子，均在將軍澳醫院留醫，4人情況穩定。其妻子和其中1名兒子為確診患者；另外1名女兒和1名兒子病毒檢測呈陰性，但其中一人抗體檢驗呈陽性。

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記者：陳梓蔚