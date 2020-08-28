【虐狗疑雲】黃心穎家姐放任姨甥女扯狗毛用腳踢　黃心美未有阻止被網民批評

▲ 放任姨甥女扯狗毛用腳踢，黃心美未有阻止被網民圍插。

藝人黃心美與胞妹黃心穎同住，二人感情要好，兩姊妹平時經常分享愛犬合照，營造「愛狗之人」的形象，不過近日黃心美卻捲入「虐狗疑雲」。日前她在社交網站發放限時動態影片，見她放任姨甥女「豆豆」向愛犬「Muffin」扯毛、用腳踢，未有阻止更指愛犬「犯賤」，引來網民圍插！

現年38歲的黃心美，家中養有四隻魔天使，與其同住油塘豪宅Ocean One的黃心穎，早前亦領養了唐狗，兩姊妹感情要好，同樣愛在社交網站分享與愛犬的生活日常。

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▲ 黃心美養了四頭魔天使多年。（facebook圖片）

黃心美縱容虐待

黃家姊妹黃心慧早前誕下了愛女「豆豆」，黃氏姊妹對「豆豆」寵愛有加，不時化身褓母照顧姨甥女，把她當作自己親生女兒般照顧。當愛犬遇上愛女，黃心美明顯偏愛「豆豆」得多。

日前，黃心美在其instagram的限時動態分享了數段影片，其中一條見豆豆坐在梳化下，黃心美的其中一隻愛犬「Muffin」在豆豆的前方，豆豆以結實的肉腿不停地踢落Muffin身上，被連擊多下的Muffin最後受不了跑到梳化的另一端，在影片中黃心美寫道：「Muffin係超犯賤㗎！」

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▲ 黃家四姊妹感情要好，媽媽保養得宜有如「大家姐」。（facebook圖片）

未有好好教導下一代

另外兩段影片的背景，是在嬰兒地墊上，其中一條見豆豆用力扯著Muffin的尾巴，黃心美配上字句「堅係犯賤」，而另一段則是豆豆不停拉扯Muffin的毛髮，黃心美再謂：「Muffin犯賤嘅底可以話係根深蒂固。」

三段影片只見黃心美完全沒有阻止或者教導姨甥女，甚至不停留言贈興，網民見到覺得身為公眾人物的她，未有盡好教育下一代的責任，更把「虐狗」片段放到網上公諸同好，馬上引來大批網民到其社交網站留言力插。

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▲ 黃心美與黃心穎感情深厚。（facebook圖片）

有網民留言諷刺：「睇嚟呢家人都幾好家教。」亦有網民好言相勸：「果然係唔好大教壞細，作為一個成年人，應該要注意怎樣令小主人和狗狗和平共處。雖然BB還小，但身為大人，亦應從小教導BB怎樣愛護毛孩，而不是以年紀小不懂性為由，任由BB傷害小動物。」

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