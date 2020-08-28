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【全民檢測】團體作網上問卷　近9成受訪者會參與檢測

政治 17:45 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

新冠病毒全民檢測計劃將於下周開始，有調查指，有近9成人表示將參與。（經濟日報資料圖片）

普及社區檢測計劃將於下周二（9月1日）推行。公民社會研究所於本周二、三，以網上問卷方式訪問10419人，發現89.23%受訪者表示一定會，或應該會參與全民檢測。

團體訪問逾萬名18歲或以上香港市民，有近9成表明將會參與檢測，當中有84.22%的受訪者，希望透過參加計劃，確保個人及家人健康，亦有74.01% 期望，能夠切斷社區傳播鏈，以助疫情早受控。

此外，調查中有3.23%受訪者，表示不會參與全民檢測，當中有54.30%是擔心會在檢測期間受感染，亦有46.29%受訪者認為，檢測並不是良好抗疫方式，另外有34.12%受訪者稱，擔心個人私隱而不參與。至於未決定會否參與計劃的，則有7.53%的受訪者。

調查又顯示，49.06%受訪者認為，疫情爆發對個人及家人影響非常大，最大影響是擔心受感染，以及影響社交生活，分別有76.68%及71.54%。另外，有95.02%受訪者認為，全民檢測計劃能有效控制疫情，亦有85.38%受訪者預期，計劃推出後，個人和家庭受疫情影響會明顯減少。

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責任編輯：陳宛彤

 

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