【哄搶榴槤】榴槤貨船翻側大媽大叔瘋撈搶食　至少523人食後集體中毒嘔吐腹瀉

▲ 榴槤貨船翻側大媽大叔瘋撈搶食，至少523人因而集體中毒。

便宜莫貪！廣西萬尾金灘海域於26日有一艘裝滿榴槤的貨船側翻，導致大量榴槤漂浮在海面，瞬間變榴槤海灘，不少大媽大叔發現後紛紛到海灘瘋搶、打撈。未料，村民食用這些榴槤後出現嘔吐、腹瀉等症狀，至少523人食物中毒。

▲ 大媽大叔瘋搶榴槤。(影片截圖)

綜合內媒報道，26日廣西有一艘裝滿榴槤的貨船下沉，船上的榴蓮全部漂到海面，延綿約有1公里長。當地村民見狀紛紛下海打撈，甚至有人用車將榴槤載回家。

即使當地有關部門到場處置，呼籲：「海水充滿了細菌，別吃撿來的榴槤」，但仍有很多村民不聽勸阻，繼續將榴槤拿走，有知情村民指，「估計有上百人在現場打撈榴槤」。

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有知情人透露，船體下沉後，船主很快就離開了這片海域，這批榴槤也無合格證明，疑似是走私物品。

豈料就在當晚，網上陸陸續續出現很多消息，指不能吃打撈的榴槤，已經有人出現腹瀉、嘔吐等症狀，前往醫院。而網上亦有片段證實，附近醫院急症室都收治了一大批食了榴槤的人，全都是食物中毒。

我們這邊的人，反正吃了都有百分之三、四十去了醫院。

截至8月27日上午10時，東興市各醫療機構報告因食用檢來的榴槤出現不適症狀人士有523名。大部份人士只是稍微不適，其中有101人出現腹痛、腹瀉、嘔吐等，仍有9人正留院觀察，病情穩定。

當地疾控中心正就此展開調查，了解食物中毒原因。

中國註冊營養師湯雅歆對此食榴槤後食物中毒有3個可能。第一，夏秋季本來就是副溶血孤菌的高發季節，這種菌主要存在於近海的海水中。榴槤在海水浸了一段時間，很容易沾染了這種菌，導致中毒。

第二，這批榴槤有機會是走私的，沒有檢驗證明，所以可能本身就有問題。第3，因為這些榴槤都是撿回來的，所以本著不吃白不吃的原則，肯定會進食過量，榴槤是高糖、高脂肪難消化，所以造成一些腸胃問題。

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責任編輯：羅嘉欣