【媽媽心聲】子女WFH在家工作隨時開視像　鄧藹霖︰父母勿發嘈音騷擾

▲ 子女在家工作或上課時，父母要識做盡量不要打擾。（i-stock圖片）

年輕人的波士非常體諒員工，新一波疫情爆發以來，都准許他們在家工作，不經不覺已經超過一個月了，我們家裏的生活也隨之起了變化。

首先是家裏長時間鴉雀無聲，大家都盡量少發聲音。自從上趟「撞晒大板」大大聲喊：「阿仔，要唔要食厚蛋治呀？」冷不提防阿仔正在開視像會議，我這個無知阿媽當真失禮死人了。現在學會了，家陣會習慣用手語：「肚餓嗎？」「要吃水果嗎？」統統以手語表達。走路時也習慣了躡手躡腳，盡量不發出任何噪音，這樣走下去，輕功也快練成了。

老的努力保持平靜，不欲騷擾WFH的年輕人，但偶然又會有人突然大叫：「哎呀！我幾時可以去gym呀？」「我要運動呀！」

不知不覺間，家裏添了很多奇奇怪怪的東西，比如是門樑上打橫鑲了一條金屬棒，有時會見到年輕人在拉着橫棒爬高爬低。走過某些角落時，又會不小心被雜物絆倒，原來是擺放了一堆不知名的東西，看上去有一定的重量……也許從來不曉得gym是甚麼一回事的官員們，是不會明白關閉gym對熱愛健身的港人會有何影響呢！

說句老實話，老派媽媽倒不太介意子女WFH，外邊不明源頭沒完沒了，孩子在家還是最安全吧！WFH慳了車費、午餐費、衫褲鞋襪費，挺划算呀！媽媽近來替年輕人洗衣服就連褲和襪都慳了，視像會議只看到上半身嘛！每天省卻了來回公司的交通時間，平均賺了兩小時私人時間呢！

我問年輕人喜歡WFH或是上班去，他不假思索地回答：「仲使問？梗係喜歡返公司啦！」然後盯着爸媽一瞧，再無奈地輕歎。

全文刊於《經濟日報》，原題為「WFH有甚麼好？」

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2