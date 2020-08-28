林卓廷被捕事件　令民主派一隻腳跨進總辭門檻

▲ 林卓廷本月26日被警方指涉及721元朗事件。（資料圖片）

現屆立法會延任1年，引發民主派議員留任的爭議。本來，一直反對他們留任的主要是「抗爭派」，不過受民主黨立法會議員林卓廷和許智峯等涉去年721元朗事件等被捕後，似乎令更多市民不支持泛民留任。有政界中人指，主張留守議會的民主黨而言，事件令說服支持者留任的阻力增加，有一隻腳跨進了「辭職」的門檻。

林卓廷本月26日被警方指涉及721元朗事件，香港民意研究所亦於8月24至27日期間，以網上調查形式，共訪問17460名「我們香港人意見群組」受訪者。對於民主派議員的去留，54%受訪者認為，他們應「全部離開」，24%受訪者則認為應「全部留任」。

如果再將受訪者的政治光譜分類，可以發現，報稱「非民主派」支持者人士中，58%受訪者認為應「全部離開」議會，20%受訪者則認為應「全部留任」。至於報稱「民主派」支持者人士中，50%受訪者認為應「全部離開」議會，27%受訪者則認為應「全部留任」。

對比民研本月21日的同類調查，當時支持和反對泛民留任的意見，皆不過半數。表示支持留任的佔35%，而表示反對的佔47%。另一個傾建制的香港調查研究中心本月初的調查顯示，支持的反對留任的受訪者，大約分別為逾40%和逾30%。

有政界中人指，調查前後社會所發生的足大事件，足以左右民意調查結果，而且目前的香港政治氣氛，「抗爭派」固然希望以杯葛方式，把傳統泛民拉落水「攬炒」，同時非建制派支持者可能對於泛民內部對於去留爭議感到不耐煩，所以「不如早些一齊決定走，唔駛再煩」。

香港民研將於10月1日前，將應民主黨請求進行一個決定性的去留民調，當中包括兩個門檻︰一、跨光譜的受訪者中，有半數人支持延任或辭職；二、民主派受訪者中，有三分二人支持延任或辭職。

消息認為，如果民意持續下去，恐怕民主黨和公民黨等，至少有一隻腳已經「跨過」辭職所需的門檻了。