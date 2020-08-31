【堅持夢想】90後女生不理父親反對自學甜品創業開網店　一日一電郵感動名師台灣學藝製出減甜芋頭酥

▲ 「大頭芋」老闆譚綺敏 (Mabel)因鍾情吃甜品糕餅，遂上網自學製作，不理父親反對，創業開店，更到台灣學藝，創出改良減甜芋頭酥。

坊間烘焙店多不勝數，當中有不少還兼營蛋糕網購生意，蛋糕款式主題不一，各有自家特色。而「大頭芋」老闆譚綺敏 (Mabel)因鍾情吃甜品糕餅，遂上網自學製作，繼而創業開店，並以自己愛吃的芋頭酥作主打。

但深感自己實力仍不足，便往台灣拜師學藝，經過自家微調改良，令到她的本地製台式芋頭酥成為熱賣。

話說Mabel創業時只有22歲，便以為她是靠父蔭。豈料父親是最反對的人：「他覺得做餅沒出息，尤其是當親朋好友個個都說起自己女兒入哪間大學時，有點沒面子啩！但現在了解多了，還會到店幫手維修下。」她笑道。

Mabel先後做過電視台及婚禮化妝師，但因抵受不了日夜顛倒的工作時間而不幹。於是在網上自學做甜品，自設工場試開甜品網店，「當時都在想這行競爭激烈，要有特別甜品主題才有特色。想起做化妝時接觸過不少客人都喜歡芋頭做的甜品，而自己是潮州人亦愛吃芋頭酥，便以此來做主題吧。」她憶述。

獲得認同最開心

Mabel屬於做事認真，富責任心之人，有感自己「打天才波」來製作糕點，對客人過意不去。於是跟了香港一位有超過30年經驗的蘇東潮師傅為師，「那時開網店便在他的餅店廚房工作，研製芋頭酥。發覺香港人愛吃甜品，但都不能接受味道太甜的甜品，所以我便把配方微調，以減甜為主，並以天然色素來創製出有顏色的芋頭酥。」

經過大師的教授和認真的學習，有了自己配方的芋頭酥受到客人歡迎，訂單開始增加，還有傳媒的報道，得到認同最開心。

「當時沒想到反應那麼好，實在既驚且喜。但心裏仍然覺得不足，可以再有進步空間。便想到不如到台灣學藝，因為台式芋頭酥很有名，亦是香港人常買回來的手信之一。」

▲ 在台灣時跟阿師聰往水芋田揀芋頭。(受訪者提供)

赴台灣工場學藝

Mabel坐言起行，找來當地著名製芋頭酥的阿聰師學藝。起初不如人意，「我先是多次致電台灣店找他，但都沒有找到。之後便一日一電郵都不果，忘了等了多久，某日赫然收到回覆，說可以過來台灣見面傾談，那時的開心到實在難以形容。」

阿聰師被她的誠意打動，破例讓她參觀廠房之餘，並將秘訣相授。她在台灣學藝了半個月，「在那段期間，除了學習製法外，他還常叮囑我，一定要真材實料，做生意建立誠信最重要。」

▲ 搓壓過皮後，再要捲成斜條形狀，這樣七彩顏色才會顯露出來。(曾耀輝攝)

從台灣訂購水芋

她續道，之後經常定期每4個月左右都會返去台灣探師傅，了解一下當地的手信店發展，順便芋頭入貨。

她的芋頭酥是特別訂購台灣水芋，愛其口感更綿滑，「因師傅是大甲人，大甲最出名就是出產芋頭嘛！但現在因疫情關係，暫不能過台灣了。」

說到疫情對生意的影響，她說當然有，除了不能親身過台灣外，現在的各式烘焙班、租借廚房服務都要暫停，還有在洽談中提供芋頭甜品給多間CAFE的事亦擱置下來。

▲ Mabel說做酥皮的難處是在壓皮時的力度掌握，要控製得宜，才能令酥皮達脆薄效果。(曾耀輝攝)

她惟有繼續鑽研芋頭酥的製法，給她想出了用彩色皮來做今年芋頭酥的酥皮，製作成彩芋酥，順理成章地做今年的中秋月餅。「本身我的芋頭酥都是有顏色的，只是單色而已。今年嘗試混合顏色來製作，工夫要多幾倍，淨做單色麵糰亦要有5至6款，搓壓次數亦要重覆，需花時間。」而且最近還陸續再研究一些有拉絲和流心效果的芋頭酥，與時並進。

▲ 把蒸好的芋頭搓成泥狀，包入皮中。(曾耀輝攝)

真心喜歡做餅

她說來語調輕鬆沒有絲毫抱怨，可以得知她是真心喜愛做餅的。她坦言品牌由最初網店到實體店的4年間，用了約30多萬的本金已回本。至於未來的計劃，是希望今年底可以覓得新地方來擴大烘焙班用途，因現址不夠應用。

▲ 原味芋蓉蛋卷($90)：最簡單的原味，最能吃到芋蓉的香濃味道。(曾耀輝攝)

她還說到若不是疫情關係，其實師傅有意過來香港視察環境，有意打算開店，「當然是十畫都未有一撇啦！」她無奈地說。

大頭芋烘焙

地址：荔枝角永康街29-33號兆威大廈6樓12室

電話：5479 5191

營業時間：12nn-8pm

訂購網頁：mrtarohk.com

記者：郭秀芳