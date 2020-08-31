【糖的疑惑】糖尿病人是否可任吃無糖食品飲品？　營養師拆解糖尿病人與糖的7大疑團

▲ 無糖食品飲品，糖尿病人就可以任吃任飲嗎？營養師王敏寧為你拆解糖尿病人與糖的疑團。

無論是否患上糖尿病，都對糖份的攝取十分疑惑，例如患者的飯量是要減半嗎？甜品和糖水從此無緣嗎？使用糖時，黑糖肯定較佳？代糖更是「放諸四海皆準」？種種問題，由營養師王敏寧（Mandy Wong）一一拆解。

1.糖尿病人每日糖份攝取量是否有限量？

根據世衛建議，每日糖份的攝取量應低於所需能量的10%，以一個人每日進食2,000卡路里計算，等於大約10粒方糖（每粒方糖約5克）。世衛以此亦加插了一項建議，進一步把糖份減至5%在內，即每日宜攝取約5粒方糖的分量。一般人在每日攝取25至50克的糖份，惟糖尿病人並無一特定指標，因為他們的飲食中並不只是考慮糖份的攝取，尚要考量其他營養素如碳水化合物總攝取量。

▲ 營養師Mandy Wong提醒糖尿病人確要注意米飯及一些澱粉質重的食物攝取量。（陳智良攝）

另一方面，因為肥胖可引致「三高」，在糖尿期前期尤需關注體重，脂肪攝取都需要注意，因此，雖無明文指定糖尿病人每日可進食多少糖份，當然大前提是不超過建議糖份量攝取量，而且是愈少愈好。

2.黃糖、冰糖、片糖、蜜糖、黑糖、紅糖和椰糖，哪種是糖尿病人宜或不宜攝取？

以上糖類熱量相若，每一克可提供4卡路里熱量，所以糖尿病人無論進食哪種糖，都是注意分量。蜜糖和椰糖會好一點，因兩者較天然，而升糖指數值比冰糖、片糖和砂糖都較低，但都不建議多吃。

至於冰糖、片糖、黃糖、黑糖和紅糖，原材料都一樣來自甘蔗、甜菜，甚或是兩者混合製成。顏色愈白的糖，其精製度愈高，因此當中以冰糖的精製度最高。以為紅糖、黑糖較健康，感覺是少一點精製，其礦物質比起白砂糖和冰糖也會高一些。要注意，它們的熱量沒因此較低，而且，在日常飲中，都並非主要由糖份來攝取礦物質，注意攝取分量仍是前提。

3.代糖和稀少糖近年常被推崇予糖尿病人食用，是否適合？

代糖沒大營養價值，只可作為增甜劑，它很低熱量甚至不含熱量而帶有甜味。部分代糖有化學成分，例如大多數有標示「E9」都是有化學成分甜味劑。至於近來大熱的稀少糖，可當作代糖的一種。稀少糖抽取自植物的糖份，經過化學物料提取精華，除了稀少糖，羅漢果糖都屬此類較天然的代糖。

▲ 部分代糖有化學成分，日常使用，分量要適可而止。（iStock）

稀少糖在部分食物中已有，如小麥、提子、無花果都有極少含量的稀少糖。稀少糖也有熱量，不過非常低，如上文指，每1克糖份含4卡路里，1克稀少糖僅含0.4卡路里，變相用糖量可以減少。身體酵素不能把稀少糖分解然後用諸於能量上，會不經消化及吸收就排走。

糖尿病人適合食用稀少糖，它是較天然的代糖，惟也不建議經常食用，就算是無熱量的代糖，時常吃甜會產生吃甜的慾望。而且，代糖常用在麵包、餅乾及酥皮類食物上，盡管所用的糖是無熱量，但製作此類食物都會用上麵粉，同樣會吸收到由碳水化合物帶來的熱量，或會影響糖尿病人控制血糖的水平。即使可用此類低熱量代糖，但也不應依賴。

4.糖尿病人可任意食用無糖飲品或食物？

一些以代糖製作的餅乾、曲奇餅，標示的糖份是零，但不代表是低碳水化合物、低脂肪。如因是肥胖引發糖尿病，便需要關注肥胖問題，愈來愈胖愈多脂肪會與胰島素產生對抗，胰島素變得不靈敏，不懂為身體去降血糖，長遠來說吸收得太多熱量，會使血糖控制變得不理想。

▲ 近年多人以代糖和稀少糖作甜品與糕點，但前提同樣要考慮熱量是否攝取過多。（iStock）

無糖飲品也一樣，過分嗜甜也會增加吃東西的意慾。當味蕾感覺到甜味，身體會產生胰島素去降血糖，但原來只是無熱量的代糖，令身體出現低血糖情況，因此發出信息︰要進食糖份。陸續有研究指出，代糖雖無熱量，不代表對身體無影響。曾有研究指出，每天進食的即使是無糖飲品，也會增加患上二型糖尿病的風險。

飲無糖飲品時，自然會想吃東西，例如不少人視無糖可樂加薯片是「絕配」，無形中會增加整體熱量的吸收。所以不建議糖尿病人經常食用無糖食物和飲品。

5.糖尿病人如何「精明地」食甜品和糖水？還是少吃為妙？

糖水與甜品當然不宜多吃，因為甜的食物和加上糖份的飲料，所含的糖份都不會低。要食得精明，選糖水與甜品時，糖份可以另上的，如豆腐花，無加糖的豆腐花，糖含量低，自己加糖也可控制糖的分量。另外，也可選擇鮮果涼粉，涼粉碳水化合物不算高，糖分量亦偏低，只加少量糖水或單以鮮果甜味配涼粉，也很不錯。

6.米飯所含的澱粉質屬多醣類，糖尿病人一日三餐，應否限制攝取飯量及澱粉質類食物？

糖尿病人重點是控制整體碳水化合物的攝取量，飯、粉麵、麵包等主食類都富含澱粉質，亦有一些澱粉質類重的蔬果類，如薯仔、芋頭和番薯。需要關注血糖人士，當吃這類澱粉質重的蔬果時，需要與米飯換算，一件如雞蛋大小體質的薯仔、芋頭或番薯，相等於一滿湯匙米飯；而紅蘿蔔、蓮藕、或南瓜，兩件就等如一滿湯匙米飯。說是換算，即表示糖尿病人毋須完全戒除米飯這類澱粉質類重的蔬果類，因為人體運用得最多的營養素正正是碳水化合物，藉它來產生能量，糖尿病人都需要攝取澱粉質類食物，惟要注意每餐澱粉質的攝取含量。

▲ 世衛建議每人每日攝取的熱量不超過10%來自添加糖份，但嗜甜者眾，往往超逾此數而不自知。 （iStock）

7.一些糖尿病人對含糖食物特別提防，甚至連生果也戒掉，這是否本末倒置？

糖尿病人也要進食生果，生果富含纖維、維他命C、各種植物營養素。纖維有助增加飽肚感，減慢身體對糖份的吸收，對糖尿病人來說絕對有裨益。

不過，病人要注意食生果的時間，宜放在餐與餐之間作為小食，如中午一時許吃完午餐，三時半下午茶時間吃一個生果。不建議生果作為飯後果，因用膳時若已進食了澱粉質食物，身體糖份已足夠，馬上進食生果，有機會體內在短時間內糖份過多的情況。糖尿病人若本身控制血糖不理想的話，一下子攝取過多糖份，便難以下降。

部分少糖份的生果包括莓類，如藍莓、士多啤梨，適宜糖尿病人食用。高糖份的提子，糖尿病人進食幾粒已足夠。果汁則不建議糖尿患者飲用，除缺乏病人需要的纖維，果汁屬高升糖指數食物，也會令血糖突然飈升。

記者：周美好