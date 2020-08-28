【奶奶的愛】奶奶助清胎毒20分鐘煮出「另類」腐竹糖水　懷孕新抱無奈：枝竹嚟㗎

▲ 貼心奶奶煮腐竹糖水助清胎毒，沒想到家中沒有腐竹，竟煮出「枝竹糖水」。

相似的食材很容易會弄亂！有懷孕新抱於社交媒體投稿，指奶奶幫忙煮腐竹糖水以助她「清胎毒」，雖對奶奶用20分鐘將糖水煲好感到質疑，但她仍沒想太多。想不到當她回到家看見糖水才明白，奶奶誤將「枝竹」當作「腐竹」，「水還水、腐竹還腐竹」令她深感無奈，「好掛住阿媽煮嘅腐竹糖水」。

一名懷孕女網民「頂硬上新抱」於Facebook專頁「Day Day Explode 日日爆」投稿，以「好靚嘅枝竹糖水」為題投稿，指去年懷孕至8個月時，聽說腐竹可有助清胎毒，正好有晚收工回家時，晚上約10時半接到丈夫的電話，「食唔食腐竹糖水，如果食奶奶依家煲俾我食」。本來喜歡自己媽媽「煮到溶晒」的腐竹糖水的她，當時沒有多想就立刻答好。不過，收線後心感疑惑，

我搭車番到去只係15-20分鐘嘅事，煲得切咩？

腐竹糖水變枝竹糖水

直到回到家中，聽見房內丈夫大叫「嘩」一聲，「個腐竹糖水真係腐竹還腐竹、水還水喎」。當時女網民還未明白為何，走出廳看見那碗另類「腐竹糖水」，無奈表示「枝竹嚟㗎喎」。

明白奶奶的好意

女網民深明奶奶的好意，即使「腐竹糖水」非自己所想的模樣，但始終是奶奶一番好意，「我點都會飲嘅」，而且有丈夫陪伴，不禁感嘆，「咁有人陪都好過獨力承受嘅。」

一路飲緊啲好甜嘅水，再加啲好好咬口嘅枝竹，個腦真係浮現羊腩煲個樣出嚟。

想念媽媽的愛心糖水

而奶奶同時向她解釋，家中沒有腐竹，只好用枝竹代替，「啲枝竹好靚㗎，喺元朗買返嚟」。不過女網民內心仍未能接受，只好偷偷拍照後低頭，默默將糖水喝光，「再Send張相同阿媽講，好掛住阿媽你煮嘅腐竹糖水。」

雖然，數天後奶奶表示再煲腐竹糖水，強調是次買對腐竹，女網民決定「畀多次機會佢」，惟煮出來的腐竹糖水不是「溶晒」，再次感嘆說，

我都係比較鍾意『媽咪牌』腐竹糖水。

網民：有口感啊！

帖文引來不少網民留言，直指看見標題已忍不住大笑，「大家都係竹，不要分得那麼細」。有網民提醒，指腐竹有2種之分，「一款煲得溶（一片片雪花狀）, 一款煲唔溶（一大片狀態）」，煲之前更需撕開成小片，涼水時倒入腐竹，腐竹才會「溶晒」。

另外，有網民分享丈夫弄亂食材的經驗，「我以前大肚，我老公話煲番薯糖水俾我收工飲，我真係勁開心，結果飲飲下覺得唔對路，原來係薯仔，我地笑左好耐，但係我真心覺得sweet。」

文章及相片由「Day Day Explode 日日爆」授權轉載

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責任編輯：王明芳