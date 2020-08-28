的士司機供稱曾載陳彥霖於海邊數百呎下車   警員指陳最後現身調景嶺

▲ 的士司機周泰來供稱曾載陳彥霖於日出康城一地盤下車，鄰近數百呎為海邊。(馮漢柱攝)

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍於油塘對開海面，死因研訊今（28日）續。的士司機供稱，死者失蹤前一天，曾於調景嶺接載她到日出康城，死者要求在一地盤外下車，而該處鄰近幾百呎為海邊。刑偵警員則供稱，最後見到死者身影的閉路電視顯示死者身處調景嶺，而他們亦曾到康城搜索，但並沒有發現死者衣物或者相關閉路電視片段。

的士司機周泰來今作供稱，去年10月21日向將軍澳警署報案，主動提供與本案相關資料。周供稱，他於9月底時透過新聞得知死者死訊，初時他不為意，因為新聞照片中死者是長髮，但後來看到其他片段，發現自己曾於去年9月19日載過死者，而死者當時束起頭髮及沒有穿鞋。

周續供稱，當時死者於調景嶺知專設計學院外截停的士，隨即快步上車及要求前往日出康城緻藍天，惟駛至環保大道時，死者突然要求改向右邊行駛。周指，正常而言，若前住緻藍天正門，會靠左行車線行駛，而右邊則會駛向緻藍天後方地盤。

周供稱，當時已向死者指出前往地點是地盤，但死者表示「得㗎啦」，其後死者於緻藍天後方地盤外下車。周指當時已入夜，地盤外有很多水馬圍住，地盤內則亮了燈及有保安員，而附近幾百尺已是海邊。

周指，由於他怕阻礙到車後巴士行駛及欲尋找廁所，故隨即駛走。死因裁判官問及當時該女乘客的表現，周形容當時死者表現正常，而且很有禮貌，死者下車時神色冷靜。

警員李豪傑供稱，去年9月駐守東區重案組第2隊，該隊於9月26日接手案件。李指曾到調景嶺知專設計學院及鄰近商場都會駅翻查閉路電視片段，根據閉路電視片段，李指發現死者最後曾在調景嶺善明邨內出現，而死者其後走向彩明街方向，他們亦未能找到更多閉路電視片段。

李續供稱，去年10月接獲將軍澳警署的消息，得知有的士司機表示曾載死者到日出康城，及後他們到的士司機所指的下車處搜查，發現附近有兩部閉路電視，但均未有拍攝到死者，而下車處附近地盤的保安員亦表示沒有見過死者。

李又指，警方曾到將軍澳工業邨附近的石灘及將軍澳海濱公園等地方搜索，但沒有任何發現，在海邊附近的石塊亦沒有找到任何疑似屬於死者的衣服。醫管局代表問及李，閉路電視有否拍攝到上述的士。李表示有拍攝到10多輛的士駛過，惟未能清晰顯示車牌號碼。下周一(31日)續訊。

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記者：王仁昌