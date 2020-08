【學英文】華大基因檢測試劑出問題　瑞典近4千人現假陽性（false positive）

▲ 有份參與全民自願新冠病毒檢測的「華大基因」,被瑞典指檢測試劑出問題,導致4千人出現假陽性(false positive)。

內地檢測機構「華大基因」有份參與香港全民自願新冠病毒檢測,但是瑞典公共衞生局日前公布,華大出品的病毒檢測套裝,導致數千人出現假陽性(false positive)結果。雖然多為病徵輕微及沒有病徵的人,但亦必須改善。

形容詞false有幾個意思,都有「錯誤、誤導」的含義。

上文提到的false positive中的false一字,指「假的、偽造的」,不是真實的,但是看起來逼真。例如,false eyelashes(假睫毛)、a false limb(假肢)、a false name(假名)、a false passport(假護照)、false evidence(偽證)。

False也可以解「錯誤的」,是true的反義詞。例如,True or false?(對還是錯﹖)People often have a false idea of comfortable temperatures.(人們常常對舒適的溫度有錯誤的認知。)

False更可以引申解「不真誠的、虛情假意的」。例句︰She is so false.(她非常虛偽造作。)He gave such a false smile.(他給了個很虛假的笑容。)

