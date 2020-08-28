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【學英文】華大基因檢測試劑出問題　瑞典近4千人現假陽性（false positive）

教育 18:45 2020/08/28

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熱門 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

有份參與全民自願新冠病毒檢測的「華大基因」，被瑞典指檢測試劑出問題，導致4千人出現假陽性（false positive）。

內地檢測機構「華大基因」有份參與香港全民自願新冠病毒檢測，但是瑞典公共衞生局日前公布，華大出品的病毒檢測套裝，導致數千人出現假陽性（false positive）結果。雖然多為病徵輕微及沒有病徵的人，但亦必須改善。

形容詞false有幾個意思，都有「錯誤、誤導」的含義。

上文提到的false positive中的false一字，指「假的、偽造的」，不是真實的，但是看起來逼真。例如，false eyelashes（假睫毛）、a false limb（假肢）、a false name（假名）、a false passport（假護照）、false evidence（偽證）。

False也可以解「錯誤的」，是true的反義詞。例如，True or false？（對還是錯﹖）People often have a false idea of comfortable temperatures.（人們常常對舒適的溫度有錯誤的認知。）

False更可以引申解「不真誠的、虛情假意的」。例句︰She is so false.（她非常虛偽造作。）He gave such a false smile.（他給了個很虛假的笑容。）

原文刊於《晴報》專欄「WordDiscovery」。

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撰文 : Ally Dean's List級英文老師

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