【同檯】袁富華+林耀聲為鄧小巧新歌MV演父子 分享家庭相處之道：最重要溝通【有片】

▲ 袁富華和林耀聲為鄧小巧新歌《同檯》拍攝MV，二人再度飾演一對父子。（梁樂欣 攝）

袁富華（Ben）和林耀聲為鄧小巧新歌《同檯》拍攝MV，合演一對父子的袁富華和林耀聲齊齊接受TOPick專訪，他們異口同聲表示，人際之間最重要是溝通，並著大家要及時表達內心所想。

林耀聲曾不懂表達愛

阿聲透露以前和家人的關係不好，「在中學時期，當時與爸爸的關係不好，大家同檯吃飯，但不知說甚麼才好。我們都知道大家愛對方，但就是不懂得去表達。」

他形容情況就如MV故事般，「大家都知道大家愛對方，但卻不知如何開口，怕有些說話會觸碰到對方的神經，普通的一句『你最近如何？』也怕被對方想成是我在寸他。」

成長令阿聲看着家人漸老、行動愈來愈不便，「便會覺得是否應該將對對方的感受和想法說出來，不如大家坦承地面對。現時與家人之間的關係是非常好的，閒時會聊天，大家的相處也更舒服。」

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▲ 林耀聲曾與家人溝通不足。（梁樂欣 攝）

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袁富華難忘照顧病母

Ben哥則謂：「很難去說『我很關心你』、『很愛你』等說話，可能是受成長背景所影響。其實在媽媽離世前，她輕微中風並失去語言能力，就是她明明知道我的名字卻叫了其他名字，她會忟憎，而我聽到也會忟憎，但她仍然會以情緒去表達。」

他續指：「起初其實很不習慣，因為我要不斷猜測她的意思。她不是不能說話，但就如在猜啞謎，其實她也是在努力學習和適應。我需要多照顧她，我會傾向多跟她說笑，她也會笑得很開心，以行動去表達對她的關懷。」

Ben哥認為與媽媽以「猜啞謎」作溝通方法跟MV的部分情節相似，「MV中，以其不發一言，倒不如打場交，打到口腫面腫後再相視而笑。」

▲ 袁富華感嘆再沒機會孝順父母。（梁樂欣 攝）

阿聲憶起拍攝過程：「麥曦茵導演說過一句令我最深刻的話，就是『我寧願跟你打一場交，我都不想與你同檯吃飯卻未能對話。』打一場交也可透過身體接觸去了解對方，好過彼此有個距離，大家都不出聲。」

他反思過去的自己：「恨，其實不是恨對方，而是恨自己。恨自己為何明明愛你，有很多說話想說卻開不了口。」

▲ 鄧小巧邀請麥曦茵為《同檯》執導。

林耀聲與家人破冰

談到與家人破冰的經歷，阿聲憶述：「起初爸爸不了解我在這行是在做甚麼，覺得我為何明明在上班卻又去做散工，覺得我搵一日過一日，知道他其實是擔心我。有段時間覺得解釋到煩厭，回家後便入房關門，拒絕溝通。」

他續指：「直到一天，我邀請家人去看一個商場騷，他看畢後表示終於明白我為何這麼堅持和喜歡，親口跟我說『你加油吧！我知你喜歡的，加油繼續做！』當時的我很感動，原來只要自己踏出一步，叫他們去看我、了解我，便會解決了。」

▲ 再度合作的袁富華和林耀聲互笠高帽。（梁樂欣 攝）

Ben哥認為：「其實是需要互相了解，因為他們不明白才會有這些結論。我比較好，父母沒有反對我。但其實我爸爸未曾看過我的演出，因為他比較早離世。反而媽媽有看過，當時我初登大銀幕，那套戲叫《人間有情》，當她他看見我出場時很興奮。」

他又謂：「他們可能覺得這個圈複雜、道聽途說，覺得不務正業、收入不穩定，叫我正正經經去找工作，那是因為他們都不理解，其實需要開一條路給大家，我們也需要走進他們的世界。」

▲ 袁富華遺憾父母未能見證他獲得金馬獎。 （袁富華IG圖片）

袁富華遺憾父母未能見證

於2018年，Ben哥憑《翠絲》獲得第55屆金馬獎「最佳男配角獎」，當時他曾說過：「最可惜爸爸媽媽未能看見，多謝他們從來沒有給予我壓力，我才能無憂無慮。」

Ben哥坦言過去有很多真心說話都未及跟父母說出口，「如果父母尚在生，我會去想是否由我去照顧他們的溫飽需要，還是已退休的父母有甚麼想做，但我沒有這個機會了。」

▲ 袁富華和林耀聲認為與家人同檯吃飯不應各自修行。（梁樂欣 攝）

阿聲也表示以往有很多說話難以啟齒，但他不忘把握機會感激家人，「我很多謝家人，他們包容了我這麼多，我知道有時候我也會覺得他們很煩，但我是愛他們。」

Ben哥覺得：「煩，也是一種溝通。」

「凝望著你昨日黑髮漸成白 如提示我告白將到達時限」，《同檯》的歌詞提醒我們要及時將心底話說出口。

Makeup & Hair（袁富華）: Gaelle Makeup

Makeup & Hair（林耀聲）: Tammy Au Makeup

場地：The Stadium

記者：梁樂欣