民研︰58%非民主派受訪者認為民主派議員應全部離開議會

▲ 香港民研8月24至27日，以網上調查形式，共訪問17460名「我們香港人意見群組」受訪者。（尹櫻霖攝）

民主派立法會議員正面對留任1年或總辭的爭議，香港民意研究所8月底調查，顯示報稱「非民主派」支持者人士中，58%受訪者認為現屆民主派立法會議員應「全部離開」議會，中大政治與行政學系副教授黃偉豪認為，結果反映建制派支持者希望能藉着民主派議員離開，加快議會運作。

報稱「民主派」支持者人士中，50%受訪者認為現屆民主派立法會議員應「全部離開」議會，27%受訪者則認為應「全部留任」，16%則認為「部分留任部分離開，名單由民主派集體決定」。

報稱「非民主派」支持者人士中，58%受訪者認為現屆民主派立法會議員應「全部離開」議會，20%受訪者則認為應「全部留任」，17%則認為「個別議員自行決定」。

至於整體受訪者當中，認為現屆民主派立法會議員應「全部離開」議會的，佔54%；認為應「全部留任」的，佔24%；14%則認為「個別議員自行決定」。

另外，民主黨早前委託香港民研於9月下旬進行民調，決定議員去留，黃偉豪認為，隨着警方近日發表有關對「元朗721事件」具爭議性評論，有可能誘發市民傾向總辭的心態。他又稱，進行民調能找到社會的分裂點和爭議，但對修補社會撕裂的作用不大，認為民主派議員可考慮給予更多選擇市民，與市民進行討論，「並非只靠民調」，否則社會分裂和互相指摘的情況不會減少，「可能會增多」。

就民主派議員總辭問題，黃偉豪指出，問題核心不是「議員去留」，而是「議員去留」會否導致大家分裂，減弱民主派人士爭取共同目標的力量。

香港民研8月24至27日，以網上調查形式，共訪問17460名「我們香港人意見群組」受訪者。

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記者︰尹櫻霖