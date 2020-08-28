【當造西瓜】時令日本台灣西瓜大比拚　果欄老闆娘教3招揀爆汁清甜靚西瓜

▲ 盛夏熱辣辣，動輒大汗淋漓，最歎莫過於咬一口透心涼且juicy多汁的西瓜，悶熱全消。

8月是西瓜當造的月份，來自各地不同品種的西瓜陸續在市場出現，當中日本直送就是最受歡迎的西瓜之一。這次就等進濤菓欄的老闆娘GiGi，為大家推介幾款當造西瓜，以及如何揀個靚西瓜度過炎炎仲夏。

「西瓜的當造期是夏季7、8月，以日本西瓜尤甚，品種夠多，特別爽脆香甜，又多汁，所以每年都非常受港人歡迎。」進濤菓欄老闆娘GiGi說。

▲ 進濤菓欄老闆娘GiGi說，西瓜在夏季當造，當中以日本西瓜品質最有保證。（曾耀輝攝）

其實日本西瓜與提子一樣有分溫室及露地種植，不過近日已到了露地西瓜的盛產期，市面上一般買到的是天然種植品種，其中以北海道出產的最有水準。

北海道土地資源豐富、晝夜溫差大、日照時間長，而且四面環海，降水量亦豐富。憑住這些優越的自然條件，為北海道農作物成長提供了充足及良好的條件，如近月當造的西瓜及蜜瓜等，質素有保證。

踏入8月，日本的特色西瓜會陸續出現，她就首推來自北海道月形町的哥斯拉蛋西瓜。「日本人很喜歡怪獸哥斯拉，這款橢圓形西瓜的包裝也很特別，以果籠盛着，是模仿哥斯拉囚在籠中的造型，因而得名。」

哥斯拉蛋西瓜的收成期一年僅有約4星期，加上外形夠巨型，故很稀有，在當地亦非常突出，受很多人追捧。

▲ 近日被電視台追捧為「絕世好瓜」的8424西瓜（$75），GiGi說它來自中國新疆，早在市面上有售，最近可能因宣傳多而人氣高企。

其次就有同樣來自日本北海道的田助西瓜，與哥斯拉蛋同屬大品種西瓜，每個最少8公斤重，相對其他品種的甜度會較高，賣點是水份多。不過哥斯拉蛋及田助西瓜屬於較高級及名貴的西瓜，而且分量十足，價錢大多數會過千元。

想要價錢大眾化點，可選台灣黃肉西瓜或日本熊本縣小玉西瓜，屬細品種西瓜，外形細小，而且產量多，較適合香港4、5人家庭用。

當造日台西瓜

▲ 哥斯拉蛋西瓜（$1,200-$1,400）（曾耀輝攝）

哥斯拉蛋西瓜（$1,200-$1,400）

產地：日本北海道月形町

味道：清甜爽口、甜度可達11度

特色：北海道月形町以出產不同的奇特西瓜馳名，每次都驚喜十足。哥斯拉蛋西瓜是當地特產之一，其特徵是外形超級巨大，重量可達10公斤，果皮薄且無明顯條紋，切開後瓜肉則呈淺紅色。

由於西瓜夠巨型，農夫需要極花心機種植，幾乎每兩日要檢查外形，以防有破損。

▲ Densuke田助西瓜（$1,100-$1,300）（曾耀輝攝）

Densuke田助西瓜（$1,100-$1,300）

產地：日本北海道當麻町

味道：富獨特的甘甜味、水份多至爆汁

特色：又名黑皮西瓜，是北海道當麻町的高級特產，產量十分稀少。1959年由當麻農協（JA當麻）首次推出，後來經農協進行品種改良，大大提高甜度。

田助西瓜的特點是果皮經過磨擦後會變成接近黑色的濃綠色，果肉則呈鮮紅色，是當地極具人氣的高級伴手禮，2008年曾在旭川市水果拍賣會內以65萬日圓（約4.7萬港元）的天價售出。

▲ 小玉西瓜（$170-$200）（曾耀輝攝）

小玉西瓜（$170-$200）

產地：日本熊本縣

味道：帶蜜糖味、多汁

特色：小玉熊本的西瓜產量是日本第一，夏日限定的小玉西瓜，細細隻夠的式。每個西瓜都會用機器作甜度測試，頂級的甜度可達13至14度。

熊本西瓜外表飽滿有光澤，西瓜紋隔得較開、深淺清晰，果皮薄，切開後果肉呈淡粉紅色。

▲ 黃肉西瓜（$80）（曾耀輝攝）

黃肉西瓜（$80）

產地：台灣

味道：較紅肉清甜

特色：黃肉西瓜是台灣出產西瓜的代表作之一，出名品質優良及香味濃郁，每個約重2.5公斤。黃肉含有葉黃素，具抗癌及抗氧化功能，對人體非常有益。而黃肉西瓜甜度較紅肉低，但多了份清甜味，果皮薄。

揀超甜靚西瓜貼士

GiGi教路，想揀又甜又多汁的西瓜，可憑以下3點去分辨，只要符合其中兩點已算是個新鮮靚西瓜。

▲ 揀超甜靚西瓜貼士要睇瓜蒂，青色即代表瓜仍偏生，內裏的水份及甜度不足。（曾耀輝攝）

1. 睇瓜蒂：

青色即代表瓜仍偏生，內裏的水份及甜度不足；待瓜蒂轉啡色，即熟透後才食用會較甜。

2. 輕輕拍打：

捧起西瓜輕輕拍打，如會發出砰砰響聲，同時另一隻手會感受到震盪，即代表西瓜水份充足，是成熟的表現。

▲ 揀超甜靚西瓜貼士，顏色要均勻，西瓜皮出現黃色是因為種植時受壓，沒有經陽光曬。（曾耀輝攝）

3. 顏色均勻：

西瓜皮有時會出現一撻撻黃色，主要是因為種植時這些部分受壓，沒有經陽光曬，亦代表營養不夠充足。

進濤菓欄

地址：油麻地新填地街230號

電話：6344 4411或9542 0082（WhatsApp）

網址：www.chuntofruit.com.hk

備註：滿$300可享免費送貨

記者︰黃依情